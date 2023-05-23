1. Інформаційно росіяни дуже слабкі. На жаль, наші західні друзі не розуміють і бояться інформаційної війни з росіянами. Мінімальні вкладення в цю війну будуть давати кратні ефекти.

2. Я можу гарантувати, що на відміну від воєнних, інформаційних висновків росіяни не робитимуть. Причина в самій структурі їхнього інформринку. І його глобальній неповороткості. Вони побудували ідеальну машину для промивання мізків в ідеальному середовищі, де немає атак ззовні.

На відміну від воєнних, інформаційних висновків росіяни не робитимуть. Причина в самій структурі їхнього інформринку. І його глобальній неповороткості. Вони побудували ідеальну машину для промивання мізків в ідеальному середовищі, де немає атак з-зовні

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3. Вчора було дуже помітно, як до обіду всім заборонялося говорити чи писати хоч щось. Потім, як тільки було прийняте рішення, що приховати інформацію не вдасться, шлюзи були спущені й навіть лояльні до режиму акини почали ставити незручні питання. А влада традиційно мовчала. Знамените "мочіть в сортирах" залишилося в давноминулому часі.

З воєнної точки зору ця операція навряд чи стала чимось видатним, але вона різко оголила інформаційні тили ворога. І тут у нас можуть відкриватися прекрасні перспективи.

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Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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