"Бенфіка" оприлюднила офіційну заяву через чутки про призначення Шевченка

Про це повідомляє офіційний сайт "Бенфіки".

У лісабонському клубі запевнили, що до кінця нинішнього сезону обов'язки головного тренера виконуватиме Нельсон Веріссіму, якого призначили після звільнення Жорже Жезуса.

"Бенфіка" хоче уточнити, що клуб не звертався до Андрія Шевченка або будь-якого іншого тренера, крім нинішнього, після відставки Жорже Жезуша. Єдиним тренером, до якого звернулася "Бенфіка", був Нельсон Веріссіму, який керуватиме командою щонайменше до кінця нинішнього сезону", - заявили у "Бенфіці".

Чутки про призначення Андрія Шевченка тренером лісабонців з'явилися через те, що українець товаришує з президентом "Бенфіки" Руєм Коштою, з яким він разом грав за італійський "Мілан".

За "Бенфіку" виступає український форвард Роман Яремчук. Андрій Шевченко залишився без роботи 15 січня, коли його було звільнено з італійської "Дженоа".

Українець очолив "Дженоа" у листопаді 2021 року. Під його керівництвом команда в чемпіонаті Італії зазнала шість поразок, тричі зіграла внічию та здобула одну перемогу в Кубку країни. У турнірній таблиці Серії А "Дженоа" перебуває у "зоні вильоту" - на 19-й позиції. Останній матч під керівництвом Шевченка "Дженоа" зіграла 13 січня проти "Мілану" в Кубку Італії та поступилася 1:3 в овертаймі.

Нагадаємо, 28 грудня 2021 року Жорже Жезус залишив посаду головного тренера лісабонської "Бенфіки".

15 січня "Дженоа" оголосила про відставку Андрія Шевченка з посади головного тренера.

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