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"Бенфіка" Яремчука звільнила головного тренера

28 грудня, 2021 вiвторок
23:00
Спорт Жорже Жезус

Португалець Жорже Жезус залишив посаду головного тренера лісабонської "Бенфіки"

Про це повідомляє офіційний сайт "Бенфіки".

Жорже Жезус та "Бенфіка" розірвали співпрацю за взаємною угодою сторін. Лісабонський клуб платитиме тренеру зарплату, що залишилася за контрактом, поки він не знайде собі новий клуб.

67-річний Жезус пропустив сьогоднішнє тренування "Бенфіки", оскільки у той час проводив переговори з керівництвом клубу щодо розірвання контракту.

Португалець очолив "Бенфіку" минулого літа. Під керівництвом Жорже Жезуса команда провела 83 матчі, в яких здобула 53 перемоги, але не виграла жодного трофею. Зараз клуб посідає 3-е місце у таблиці чемпіонату Португалії.

За "Бенфіку" виступає українець Роман Яремчук.

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футбол
тренери
Роман Яремчук
Бенфіка
чемпіонат Португалії
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