"Бенфіка" Яремчука звільнила головного тренера

Про це повідомляє офіційний сайт "Бенфіки".



Жорже Жезус та "Бенфіка" розірвали співпрацю за взаємною угодою сторін. Лісабонський клуб платитиме тренеру зарплату, що залишилася за контрактом, поки він не знайде собі новий клуб.



67-річний Жезус пропустив сьогоднішнє тренування "Бенфіки", оскільки у той час проводив переговори з керівництвом клубу щодо розірвання контракту.



Португалець очолив "Бенфіку" минулого літа. Під керівництвом Жорже Жезуса команда провела 83 матчі, в яких здобула 53 перемоги, але не виграла жодного трофею. Зараз клуб посідає 3-е місце у таблиці чемпіонату Португалії.



За "Бенфіку" виступає українець Роман Яремчук.

Нагадаємо, 8 грудня у 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" програло на виїзді лісабонській "Бенфіці".

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