"Динамо" програло "Бенфіці" і вилетіло з Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч закінчився перемогою "Бенфіки" над "Динамо" з рахунком 2:0. Голи у ворота киян забили українець Роман Яремчук і Жілберту.



Перемогу у групі E здобула мюнхенська "Баварія", яка виграла всі шість матчів і набрала 18 очок. З другого місця в плей-офф вийшла "Бенфіка", у португальців 8 балів.



"Барселона" набрала 7 очок і посіла третю позицію, яка вивела їх у Лігу Європи.



У "Динамо" лише 1 набраний бал. Для киян єврокубковий сезон завершився.



Ліга чемпіонів



6-й тур



8 грудня



"Бенфіка" (Португалія) - "Динамо" (Україна) 2:0



Голи: Яремчук, 16, Жілберту, 22



"Бенфіка": Влаходімос, Жільберто (Лазаро, 73), Вертонген, Алмейда, Отаменді, Грімальдо, Піцці (Евертон, 59), Вайгль, Рафа Сілва (Бернарду, 82), Яремчук (Нуньєс, 82), Жоау Маріо (Таарабт, 73).



"Динамо": Бущан, Тимчик, Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук (Андрієвський, 86), Шапаренко, Буяльський, Вербіч (Де Пена, 64), Циганков (Караваєв, 79), Гармаш (Рамірес, 79).

????⚽️1⃣6⃣ Yaremchuk

????⚽️2⃣2⃣ Gilberto



Benfica will go through if they win and Barcelona do not win...#UCL pic.twitter.com/MHlwYscbgi — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 8, 2021

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