"Динамо" програло "Бенфіці" і вилетіло з Ліги чемпіонів
У 6-му турі Ліги чемпіонів київське "Динамо" програло лісабонській "Бенфіці"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Бенфіки" над "Динамо" з рахунком 2:0. Голи у ворота киян забили українець Роман Яремчук і Жілберту.
Перемогу у групі E здобула мюнхенська "Баварія", яка виграла всі шість матчів і набрала 18 очок. З другого місця в плей-офф вийшла "Бенфіка", у португальців 8 балів.
"Барселона" набрала 7 очок і посіла третю позицію, яка вивела їх у Лігу Європи.
У "Динамо" лише 1 набраний бал. Для киян єврокубковий сезон завершився.
Ліга чемпіонів
6-й тур
8 грудня
"Бенфіка" (Португалія) - "Динамо" (Україна) 2:0
Голи: Яремчук, 16, Жілберту, 22
"Бенфіка": Влаходімос, Жільберто (Лазаро, 73), Вертонген, Алмейда, Отаменді, Грімальдо, Піцці (Евертон, 59), Вайгль, Рафа Сілва (Бернарду, 82), Яремчук (Нуньєс, 82), Жоау Маріо (Таарабт, 73).
"Динамо": Бущан, Тимчик, Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук (Андрієвський, 86), Шапаренко, Буяльський, Вербіч (Де Пена, 64), Циганков (Караваєв, 79), Гармаш (Рамірес, 79).
- 7 грудня у 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграв внічию з молдовським "Шерифом".
- В іншому матчі "Манчестер Сіті" несподівано програв "Лейпцигу" з Німеччини.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.13
Купівля 27.13Продаж 27.37
-
EUR
Купівля 30.51Продаж 30.93
- Актуальне
- Важливе