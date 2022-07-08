Про це інформує Європейська Правда з посиланням на Der Spiegel.

"Той факт, що міністр закордонних справ Росії провів значну частину переговорів не в залі, а поза ним, підкреслює, що російський уряд наразі не бажає розмовляти", — заявила Бербок.

Нагадаємо, агентство Reuters повідомило, що на початку зустрічі міністрів, коли голова МЗС РФ Лавров потис руку індонезійській колезі Ретно Марсуді, пролунали вигуки "Коли ви зупините війну" і "Чому б вам не припинити війну"

Пізніше глава МЗС Японії Есімас Хаясі відмовився приходити на офіційну вечерю G20 через ймовірність присутності на зустрічі Лаврова

У цілому главі МЗС Росії влаштували бойкот на зустрічі G20, через що він достроково залишив саміт

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