Бербок звинуватила Росію у відмові від переговорів після виходу Лаврова з конференції G20
Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок звинуватила РФ у відмові від переговорів після того, як глава МЗС РФ Сергій Лавров покинув саміт G20
Про це інформує Європейська Правда з посиланням на Der Spiegel.
"Той факт, що міністр закордонних справ Росії провів значну частину переговорів не в залі, а поза ним, підкреслює, що російський уряд наразі не бажає розмовляти", — заявила Бербок.
- Нагадаємо, агентство Reuters повідомило, що на початку зустрічі міністрів, коли голова МЗС РФ Лавров потис руку індонезійській колезі Ретно Марсуді, пролунали вигуки "Коли ви зупините війну" і "Чому б вам не припинити війну"
- Пізніше глава МЗС Японії Есімас Хаясі відмовився приходити на офіційну вечерю G20 через ймовірність присутності на зустрічі Лаврова
- У цілому главі МЗС Росії влаштували бойкот на зустрічі G20, через що він достроково залишив саміт
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