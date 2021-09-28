Без "двійників" та "мертвих душ": єдина система для верифікації субсидій дозволить державі заощаджувати 11 млрд щорічно, - Мінсоцполітики

Про це у Facebook повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.



За словами заступника міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Валерія Бушкова, запровадження ЄІССС суттєво зменшить витрати на утримання органів соціального захисту населення. Скорочення адміністративних видатків у соціальній сфері складе не менше 50% або понад 6 млрд грн на рік.



"ЄІССС забезпечить скорочення адміністративних видатків у соціальній сфері, дозволить уникнути існування "двійників" і "мертвих душ" у централізованій системі шляхом здійснення перевірки достовірності даних, поданих заявником ще на стадії опрацювання заяви, тобто до прийняття рішення щодо призначення соціальних виплат", - цитує пресслужба слова Бушкова.



Так, за його словами, завдяки достовірності і повноті всіх даних, заявник зможе скористатися послугою з призначення соціальних виплат за кілька хвилин без додаткових довідок.



До того ж, додав Бушков, запровадження електронних послуг, документообігу та інформаційних систем між державними реєстрами і системами дозволить зекономити ще не менше 5 млрд грн на рік державних коштів у соціальній сфері.



Крім того, запровадження ЄІССС по всій країні забезпечить прозорий контроль та можливість моніторингу в режимі онлайн понад 700 млрд грн річних видатків бюджету на соціальний захист населення.

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