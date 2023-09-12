Без електронного підпису: безоплатна правнича допомога для українців в окупації стала доступнішою

Про це інформує Представництво президента України в АР Крим.

"Безоплатна правнича допомога для громадян, які проживають на тимчасово окупованих територій стала ще доступнішою. Відтепер вказаним особам не потрібно буде виїжджати із тимчасово окупованих територій для захисту своїх прав чи інтересів у судових інстанціях, наражаючись на небезпеку", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що відтепер подати електронне звернення на адресу центру БПД про надання безоплатної правничої допомоги та копії необхідних документів можна без обов’язкового кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Порядок електронного звернення для українців, які проживають на тимчасово окупованій РФ території або в зоні ведення бойових дій та не мають КЕП:

Найперше необхідно подати заяву написану власноруч або надруковану із власноручним підписом (зазначити ПІБ, місце проживання чи перебування, електронну адресу або інші засоби зв’язку, суть питання та категорії суб’єкта права на безоплатну вторинну правничу допомогу).

Зробити паперові копії документів, які необхідно засвідчити, шляхом написання на документі: "з оригіналом згідно" та поставити дату, підпис.

Сфотографувати або просканувати ці документи, після чого направити їх на електронну адресу центру Безоплатної правничої допомоги.

Взяти участь у відеозв’язку з працівниками, аби підтвердити свою особу.

За першої нагоди особисто або через представника подати оригінали заяви та документів до центру БПД.

Пресслужба нагадує, що українці з тимчасово окупованих територій звільнені від сплати судового збору.

За консультацією можна звернутися в Телеграм-бот, за телефоном 0800 213 103, або написавши електронного листа на скриньку - [email protected].