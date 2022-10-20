Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький

"По області відключаємо водопостачання з 7 до 23 години. Не працюватиме електротранспорт. Не працюватиме вуличне освітлення. Просимо виробничі підприємства, ресторани та кав'ярні зробити завтра санітарний день, або обмежити споживання електроенергії по максимуму", - зазначив очільник області.

За словами Живицького, якщо усі свідомо обмежать споживання, вдасться уникнути відключення електроенергії для населення.

Протягом майже двох тижнів Росія неодноразово атакувала українські міста крилатими ракетами та іранськими безпілотниками-камікадзе, намагаючись завдати пошкодження енергетичній інфраструктурі. Відтак, по всій території України 20 жовтня будуть вводитися обмеження постачання електроенергії.

19 жовтня у Києві та області вже розпочалися відключення електроенергії для уникнення аварій.

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