Без електротранспорту, водопостачання та вуличного освітлення: 20 жовтня Сумщина економитиме електроенергію
20 жовтня у всій Сумській області на день відключать водопостачання, також не працюватиме електротранспорт та вуличне освітлення
Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький
"По області відключаємо водопостачання з 7 до 23 години. Не працюватиме електротранспорт. Не працюватиме вуличне освітлення. Просимо виробничі підприємства, ресторани та кав'ярні зробити завтра санітарний день, або обмежити споживання електроенергії по максимуму", - зазначив очільник області.
За словами Живицького, якщо усі свідомо обмежать споживання, вдасться уникнути відключення електроенергії для населення.
- Протягом майже двох тижнів Росія неодноразово атакувала українські міста крилатими ракетами та іранськими безпілотниками-камікадзе, намагаючись завдати пошкодження енергетичній інфраструктурі. Відтак, по всій території України 20 жовтня будуть вводитися обмеження постачання електроенергії.
- 19 жовтня у Києві та області вже розпочалися відключення електроенергії для уникнення аварій.
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