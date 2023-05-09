Про це інформує Міністерство з питань відновлення України.

Кабмін змінив "Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту". Тепер водії автобусів можуть не пускати до салону пасажирів, які створюють шум за допомогою технічних пристроїв.

Крім того, водіям не дозволено вмикати в автобусах музику або фільми. Це можливо, якщо в салоні є навушники або ж на нерегулярних рейсах за згодою пасажирів.

Також нові правила стосуються таксі. Музику водії можуть вмикати лише, якщо пасажир не заперечує.

Постанову ухвалили на виконання закону про підтримку національного музичного продукту та обмеження публічного використання музики держави-агресора.