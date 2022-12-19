Без опалення залишається 3% споживачів у Києві, - Кличко

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко

За його словами, після ранкових атак і пошкодження об’єктів інфраструктури, комунальникам вже вдалося відновити роботу більшості котелень. Своєю чергою система водопостачання столиці працює в штатному режимі.

Ворог вночі 19 грудня атакував Київ та область "шахедами". Силам ППО вдалося збити 18 безпілотників, проте є влучання в об’єкти критичної інфраструктури.

Станом на 11:00 понеділка в енергосистемі України діють аварійні відключення світла у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській та Київській областях.

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