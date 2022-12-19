Ситуація в українській енергосистемі: в дев'ятьох регіонах діятимуть аварійні відключення світла
Станом на 11:00 понеділка в енергосистемі України діятимуть аварійні відключення світла у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській та Київській областях
Про це інформує Укренерго.
"Станом на 11:00 19 грудня в енергосистемі України склалася важка ситуація. Всю ніч ворожі БПЛА намагалися прорватися на енергооб’єкти по всій країні. Також в південному та східному регіонах ворог піддав артилерійському обстрілу деокуповані райони, є пошкодження", - пише пресслужба.
Найскладніша ситуація залишається в центральному, східному та дніпровському регіонах.
Повідомляється, що аварійні графіки відключень введено в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Київській областях та столиці.
"Пріоритетно заживлені об’єкти критичної інфраструктури, відновлення енергопостачання побутовим споживачам може зайняти тривалий час", - наголосили у відомстві.
В енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц, додають в Укренерго.
На місцях працюють ремонтні бригади.
- Станом на 18 грудня, в Україні тривають аварійно-відновлювальні роботи: в системі наявний дефіцит енергії через морози та ураження інфраструктури після обстрілів РФ.
- Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук розповів, що аби повністю відновити виробництво електроенергії в Україні необхідно 2-3 тижні, а аби повернути її стан до того, який був до початку обстрілів, необхідні роки.
- Ворог вночі 19 грудня атакував Київ та область "шахедами". Силам ППО вдалося збити 15 безпілотників, проте є влучання в об’єкти критичної інфраструктури.
- У понеділок, 19 грудня, в Києві ввели в дію екстрені відключення електроенергії, планові графіки не діють.
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