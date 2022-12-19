Про це інформує Укренерго.

"​​Станом на 11:00 19 грудня в енергосистемі України склалася важка ситуація. Всю ніч ворожі БПЛА намагалися прорватися на енергооб’єкти по всій країні. Також в південному та східному регіонах ворог піддав артилерійському обстрілу деокуповані райони, є пошкодження", - пише пресслужба.

Найскладніша ситуація залишається в центральному, східному та дніпровському регіонах.

Повідомляється, що аварійні графіки відключень введено в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Київській областях та столиці.

"Пріоритетно заживлені об’єкти критичної інфраструктури, відновлення енергопостачання побутовим споживачам може зайняти тривалий час", - наголосили у відомстві.

В енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц, додають в Укренерго.

На місцях працюють ремонтні бригади.

Станом на 18 грудня, в Україні тривають аварійно-відновлювальні роботи: в системі наявний дефіцит енергії через морози та ураження інфраструктури після обстрілів РФ.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук розповів, що аби повністю відновити виробництво електроенергії в Україні необхідно 2-3 тижні, а аби повернути її стан до того, який був до початку обстрілів, необхідні роки.

Ворог вночі 19 грудня атакував Київ та область "шахедами". Силам ППО вдалося збити 15 безпілотників, проте є влучання в об’єкти критичної інфраструктури.

У понеділок, 19 грудня, в Києві ввели в дію екстрені відключення електроенергії, планові графіки не діють.