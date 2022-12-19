У Києві ввели екстрені відключення електроенергії

Про це повідомляє Yasno.

Наразі в столиці застосовані екстрені відключення. Компанія зазначає, що графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуацію не буде стабілізовано.

Ворог вночі 19 грудня атакував Київ та область "шахедами". Силам ППО вдалося збити 15 безпілотників, проте є влучання в об’єкти критичної інфраструктури.

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