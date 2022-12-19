У Києві ввели екстрені відключення електроенергії
У понеділок, 19 грудня, в Києві ввели в дію екстрені відключення електроенергії, планові графіки не діють
Про це повідомляє Yasno.
Наразі в столиці застосовані екстрені відключення. Компанія зазначає, що графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуацію не буде стабілізовано.
- Ворог вночі 19 грудня атакував Київ та область "шахедами". Силам ППО вдалося збити 15 безпілотників, проте є влучання в об’єкти критичної інфраструктури.
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