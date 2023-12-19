"Без ротації": у Києві презентують книгу з історіями захисників Донбасу
19 грудня у Києві відбудеться презентація книги "Без ротації" Наталії Позняк-Хоменко. Це історії уродженців Донбасу, які у 2014 році стали на захист України
Про це повідомила пресслужба Мінкульту.
"Книга містить 21 історію українських воїнів, уродженців Донеччини й Луганщини, які зараз воюють у різних бойових підрозділах. У 2014-2015 роках вони взяли до рук зброю і стали на захист своєї землі та вже десятий рік воюють проти ворога", - йдеться у повідомленні пресслужби відомства.
Модеруватиме зустріч сама авторка, учасниками презентації будуть герої книжки.
Початок – о 17:00, вхід на подію вільний, але за попередньою реєстрацією, оскільки кількість місць обмежена. Також буде трансляція онлайн.
Місце проведення — Інформаційно-виставковий центр Музею Майдану (Київ, Майдан Незалежності, 18/2, Будинок профспілок, другий поверх). У разі оголошення повітряної тривоги гості зможуть пройти до найближчого укриття – до станції метро Майдан Незалежності.
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