Без світла залишаються більше 605 тис. осель, без газу – 161 тис. абонентів

Про це повідомив Урядовий портал.

"Станом на 29 травня в Україні внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими близько 763 населених пунктів, загалом близько 605,4 тисячі споживачів", – йдеться у повідомленні.

Найбільше знеструмлених осель у Донецькій області – 346,6 тис., Луганській – понад 128,2 тис., Харківській – близько 40,4 тис. споживачів.

Без газопостачання наразі залишаються 161,2 тис. абонентів, зазначається у повідомленні.

Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.

Нагадаємо, у 2300 оселях Чернігівщини відновили газопостачання.

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