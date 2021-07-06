Без Тайсона та Алі: Мейвезер назвав топ-5 найвидатніших боксерів у історії

Про це повідомляє talkSPORT.

За словами Мейвезера, крім самого себе, він бачить у топ-5 найвидатніших боксерів у історії американців Пернела Вітакера, Роберто Дюрана, Ларрі Холмса, Аарона Прайора.

"Почну з Пернелла Вітакера. Тепер Роберто Дюран. З важковаговиків виберу Ларрі Холмса. Він переміг всіх в свій час. У нього була база, у нього був джеб. І зараз він прекрасно живе, оскільки зробив розумні інвестиції. Ще Аарон Прайор. Причина, з якої він програв єдиний бій, - наркотики", - сказав Мейвезер, який був чемпіоном світу в п'яти вагових категоріях та виграв усі свої 50 боїв.

Пернел Вітакер ставав чемпіоном світу в чотирьох вагових категоріях. Він шість разів успішно захищав титул абсолютного чемпіона в легкій вазі (до 61,2 кг), що є рекордом. Роберто Дюран також завойовував пояси в чотирьох вагах, він здобув 103 перемоги (в тому числі 70 нокаутом) в 119 боях. Ларрі Холмс був чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) протягом п'яти років, він є одним з п'ятьох боксерів, котрі здобували перемогу над легендарним Мохаммедом Алі. Аарон Прайор, колишній чемпіон світу в напівсередній вазі (до 66,7 кг), зазнав лише однієї поразки в 40 боях.



Окрім Мохаммеда Алі, Флойд Мейвезер не включив у свій рейтинг й іншого боксера, якого вважають одним із найсильніших в історії - Майка Тайсона.

Нагадаємо, 7 червня Флойд Мейвезер не зміг перемогти Логана Пола у виставковому бою.

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