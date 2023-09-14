Власне, вже відомо, що відтермінували оприлюднення декларацій ще на 1 рік. Щоб що? Сховати статки, зароблені за час війни?

Позаштатні радники Офісу президента не будуть подавати декларації. Чому? Ці люди мають вплив на судові, державні органи такі, що можуть дати фору самому Єрмаку. Ці радники не вилазять з ефірів і, судячи з їхньої медійної активності, витрачають весь свій дорогоцінний час саме на позаштатну роботу. А де вони працюють ще? А в чому проблема заповнювати декларації? Їм же не заборонено займатися бізнесом, цим позаштатним радникам? Невже мають якісь преференції й бояться, що ми про це дізнаємось?

Зате депутати сільських рад, окрім заборони виїжджати з країни, мають декларуватися тепер до кінця свого життя як політично значущі особи.

Якийсь повний триндець. Партнери, які утримують нас, як країну, на плаву, вже висловили, м'яко кажучи, своє здивування.

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А що наші? Наші про вибори заговорили. Бо без виборів, і, бажано, через Дію, вони мають йти до в'язниці. Тому, щоб не сумнівались, там буде і друга каденція, і третя... Вони ще Конституцію перепишуть, поки народ рятуватиметься від навали.

Опозиційні медіа зачищені. Всі гілки влади очолюють куми-сусіди-друзі. Обнадійливі "нові" обличчя, включно з хваленим "Голосом", несуть країну до прірви, знищуючи на своєму шляху місцеве самоуправління. Тих, хто проштрафився, відправляють у почесне заслання — послами у стратегічні країни. Червінський сидить без права вийти під заставу, в той час, коли іншим зменшують суми застав. В той час, коли гинуть активні, жертовні, прекрасні люди.

У мене немає слів. Ця біда, схоже, з нами надовго.

Джерело

Про авторку. Зоя Казанжи, журналістка.

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