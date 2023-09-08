Поки президент Володимир Зеленський взяв паузу "на подумати" — точка кипіння суспільства досягла апогею. І навіть той, хто не цікавився деклараціями раніше, обов’язково пошукає про них в інтернеті.

Нової хвилі темі про те, як українські депутати монокоаліції й не тільки вирішили заховати своє добро, нажите непосильною працею, додала петиція Олександра Ябчанки. Колишній реформатор медичної системи, а нині воїн ЗСУ, який перебуває на лікуванні з черговим пораненням, запустив петицію, яка у перші дві доби побила всі рекорди. Можна сказати, що це маленький "електронний майдан".

Тож Зеленському доведеться вирішувати — або вето на скандальну правку, або підписати так, як воно є. І в обох випадках він програє.

Бо перший варіант дасть суспільству чітке розуміння, що протестувати ганебним рішенням можна навіть в інтернеті в умовах обмежень воєнного часу. А отже, не можна просто так закрити демократію на ключ, бо дуже хочеться.

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Другий варіант підписати так, як є, — означає наразити себе на небезпеку люті, образи та прихованого бажання помсти. Коли люди не отримують інформації, вони або вибивають її, або щось вигадують замість неї. Якщо двісті з гаком найхитріших депутатів не покажуть свої статки — народ проявить фантазію і допише зверху до винних погребів та шубосховищ. Пересічних українців має нудити від доступної інформації, а не ковбасити від здогадок, що там надбав їх "тимчасово безробітний" депутат. Це особливо важливо, враховуючи кількість зброї на руках у військових час.

Пройдімось списком тих, хто закрив електронні декларації від очей обурених виборців ще на рік. Хто удав, що йому раптово закортіло в туалет під час голосування правки про відкриті реєстри.

Отже, не голосував сам керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Це той самий хлопець, який стверджував, що РФ не нападе, а США нагнітають. Той самий, який уже рік водить за ніс наших закордонних партнерів, обіцяючи, що декларації будуть "ось-ось".

Дуже цікаві прізвища Андрія Мотовиловця та Галини Янченко — до свого обрання депутатами це були зірки антикорупційного руху. Але тепер очевидно, їм начхати, за які гроші буде відбудова Україна і чи будемо ми в ЄС. Врешті чи отримає наш бюджет, який уже на 60% фінансованих грошима Заходу — новий транш від МВФ.

Далі дуже цікавий голосувальник Макс Бужанський. Відомий українофоб, якого постійно дискримінує українська мова, то зняття пам’ятників Пушкіну та "чекістам".

Дуже цікаве депутатське подружжя — Дмитро Наталуха із СН і Альона Шкрум з БЮТ. В день, коли обоє проголосували за закриті ще на рік декларації — вони оголосили, що чекають на дитину. Цікаво, як вони, два парламентарі — будуть пояснювати нащадку, чому Україна досі не в ЄС.

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З партії БЮТ не голосували Сергій Власенко, Анатолій Кожем'якін, Михайло Волинець, Олександр Абдуллін — стара гвардія Юлії Тимошенко, для якої, очевидно, це останній похід у Раду.

Жодних сумнівів не було і не буде щодо ОПЗЖ.

Не голосував сірий кардинал Януковича — Сергій Льовочкін. У нього уже все добре — є вілла на Лазурному узбережжі Франції, тому можна не хвилюватись, що тут буде на Батьківщині. Проти відкриття статків Суркіс, Столар і давній близький друг та юрист Віктора Медведчука Василь Німченко.

З інших цікавих персонажів — уваги вартує колишній "слуга народу", а нині позафракційний Євген Шевченко — любитель Лукашенка теж не голосував. Це той утлий комунікатор, який мав відмовити Білорусь від нападу на Україну, але щось пішло не так.

Є тут і Олександр Дубінський. Власне, ця особа завше була проти будь-яких антикорупційних рухів. І сама недавно засмагала на пляжах Іспанії. А ще давно перебуває під санкціями США.

Тут же є і Дмитро Разумков. Колишній спікер. І молоде сонечко та бабусина мрія на виборах.

І нарешті мій улюблений список, до якого є окремі питання. Депутати від ЄС — Князевич, Южаніна, Никорак та Чийгоз. Чому так?

В список попав ще депутат Голосу Роман Костенко — депутат і військовий. І це дивно вдвічі.

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Якими мають бути дії громадян і майбутніх виборців? Обов’язково зберігаємо собі цей список на телефон і йдемо з ним на наступні вибори, щоб не голосувати за хитрих депутатів.

Чому такі вибрики мародерів на крові — дуже і дуже поганий знак?

Українська влада просить допомогу та отримує десятки мільярдів доларів, пільгові кредити та гранти від понад 50 іноземних держав.

Місцеві бюджети віддають майже всі свої бюджети на потреби оборони. Залишаючи видатки максимум для підтримки штанів.

Давид Арахамія, який не голосував за е-декларування, ще минулого року урочисто обіцяв все це повернути конгресвуман Вікторії Спартц.

Кожне звернення країн-партнерів, Європарламенту, Держдепу, НАТО починається з нагадувань краще боротися з корупцією. І повернути е-декларування.

І в найстрашніші часи, коли на теренах України фактично відбувається Третя світова війна — двісті з лишком народних обранців відмовляються відновити обов’язкове оприлюднення декларацій статеві ключових державних службовців та співробітників Офісу президента України та самого Президента України.

Подібні речі — це публічна образа усіх, хто допомагає та направляє нам гроші та ресурси з-за кордону.

Це сіяти сумніви навіть у серця наших найнадійніших союзників як Литва. Бо сумніви дружніх суспільств якраз і спричиняють повільне постачання озброєнь і грошей на війну.

Подібні вибрики — це приниження пам’яті десятків тисяч патріотів, які віддали життя заради честі та гідності України.

Це також небажання виконувати список домашніх завдань для вступу до НАТО і ЄС. І публічна демонстрація, що владі дуже зручно, коли країна знаходиться в геополітичному болоті. І можна наловити у військовій водичці мутних грошенят.

Це також показати дулю МВФ. Бо основна їх умова була — покажіть гроші чиновників та депутатів. І можна чесно сказати, що після вчинку західні партнери поставлять зарубку на дверях.

Єдине питання — навіщо це потрібно Зеленському, який оголосив про наміри другого терміну?

Українські громадяни обов’язково з цікавістю почитають декларації на рахунок того, як тимчасово безробітні в "трєніках" стали мультимільйонерами в коштовностях і лахах, які можуть дозволити собі Бейонсе та Джей Ло.

З цими деклараціями своїх народних депутатів Зеленський не зможе так само легко виграти вибори, як у 2019 році. І закриття чи відкриття їх стане тією голкою в яйці, яка призводить то сумних фіналів.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

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