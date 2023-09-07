Сподіваюсь, що президент засудить це злочинне голосування парламенту
Дві з половиною сотні народних депутатів України відмовляються відновити обов’язкове оприлюднення декларацій своїх статків
Українська влада просить допомогу та отримує десятки мільярдів доларів, пільгові кредити та гранти від понад п'ятдесяти іноземних держав.
Українська влада забирає майже усі гроші у місцевого самоврядування для закриття дір державного бюджету.
Десятки мільйонів людей в Україні та усьому світі жертвують мільярди доларів на потреби оборони та гуманітарну сферу.
І в цей величний момент, коли віддають усе, коли кожного дня гинуть сотні патріотів, коли йде Третя світова війна, коли мільйони українців втратили своє майно, дві з половиною сотні народних депутатів України відмовляються відновити обов’язкове оприлюднення декларацій своїх статків, статків інших державних службовців і співробітників офісу президента.
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Це дуже дріб‘язково по-людськи.
Це публічна образа усіх, хто допомагає та направляє нам гроші та ресурси з-за кордону.
Це приниження пам’яті десятків тисяч патріотів, які віддали життя заради честі та гідності України.
Це бажання діяти без контролю, і неповага і до суспільства і до наших західних союзників, яким важливо бачити прозорість та чесність влади.
Сподіваюсь, що президент України засудить це злочинне голосування парламенту, накладе вето на законопроєкт, і закличе парламент та свою монопартію, яка підтримала законопроєкт, проголосувати інакше — так, як це вимагає совість та честь.
Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.
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