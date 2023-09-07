Українська влада просить допомогу та отримує десятки мільярдів доларів, пільгові кредити та гранти від понад п'ятдесяти іноземних держав.

Українська влада забирає майже усі гроші у місцевого самоврядування для закриття дір державного бюджету.

Десятки мільйонів людей в Україні та усьому світі жертвують мільярди доларів на потреби оборони та гуманітарну сферу.

І в цей величний момент, коли віддають усе, коли кожного дня гинуть сотні патріотів, коли йде Третя світова війна, коли мільйони українців втратили своє майно, дві з половиною сотні народних депутатів України відмовляються відновити обов’язкове оприлюднення декларацій своїх статків, статків інших державних службовців і співробітників офісу президента.

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Це дуже дріб‘язково по-людськи.

Це публічна образа усіх, хто допомагає та направляє нам гроші та ресурси з-за кордону.

Це приниження пам’яті десятків тисяч патріотів, які віддали життя заради честі та гідності України.

Це бажання діяти без контролю, і неповага і до суспільства і до наших західних союзників, яким важливо бачити прозорість та чесність влади.

Сподіваюсь, що президент України засудить це злочинне голосування парламенту, накладе вето на законопроєкт, і закличе парламент та свою монопартію, яка підтримала законопроєкт, проголосувати інакше — так, як це вимагає совість та честь.

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Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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