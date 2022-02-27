Безкоштовно годують військових: найбільші фаст-фуд мережі України KFC i McDonald's розпочали благодійну діяльність
Найпопулярніші фаст-фуд мережі України KFC i McDonald's розпочали волонтерську діяльність для військових сил нашої країни
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Війна в Україні об'єднала не лише наших громадян, але й іноземні компанії, які мають бізнес в Україні. Найбільші фаст-фуд мережі нашої країни KFC i McDonald's розпочали волонтерську діяльність.
Кухні KFC працюють і виготовлюють свої фірмові страви для військових госпіталей, лікарень, територіальної оборони, воєнних
"Ресторани KFC відкрили свої кухні, для приготування їжі тим кому це необхідно, а саме: для військових госпіталей, лікарень, територіальної оборони, військових , і т. д. Зараз ми всі одна родина, яка допомагає один одному, без краплі сумніву!", - йдеться у заяві KFC.
McDonald's також не залишився осторонь і надає місцевим радам їжу з ресторанів, які знаходяться у безпечних місцях.
"Представники місцевих влад забирають продукцію і розподіляють туди, де її потребують найбільше. Передаємо продукти, які не потребують приготування: булки, донати, десерти, сир, молоко, воду, соки, помідори, скибки яблук, а також яйця, стакани, вилки, ложки, мішалки", - повідомили у McDonald's.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 32.32
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 36.43
- Актуальне
- Важливе