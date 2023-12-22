"Безмежно сміливі люди": Зеленський привітав енергетиків із професійним святом

Про це він написав у telegrem.

Зеленський зауважив, що у сучасному світі не буває нормального життя без надійної енергетики.

"Наша держава пишається своїми енергетиками, які є не лише професіоналами, а й безмежно сміливими людьми. Які працюють завжди і всюди, у свято і в будень, уночі та вдень, після обстрілів і ударів стихій – реально рятують країну. Дають змогу нашим людям жити й працювати", - написав президент.

Він подякував всім працівникам і працівницям енергетичної галузі за невтомність і результативність.