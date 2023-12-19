На Ладижинській ТЕС сталася аварія: знеструмлено низку районів Вінниччини
У вівторок, 19 грудня, на Ладижинській теплоелектростанції ДТЕК сталася аварія, внаслідок чого без електроенергії залишилися кілька районів Вінницької області
Про це інформує АТ "Вінницяобленерго" у Facebook.
"Кілька районів Вінницької області знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС ДТЕК", - йдеться у повідомленні.
У підприємстві наголошують, що ця аварія не пов’язана із ворожими атаками. Мешканців закликати не панікувати.
"Енергетики АТ Вінницяобленерго, Ладижинської ТЕС ДТЕК та Південно-Західного РДЦ докладають максимум зусиль аби електропостачання у найшвидші терміни було відновлено", - додають у "Вінницяобленерго".
- 7 грудня російські війська завдали удару по теплоелектростанції, яка розташована в прифронтовій зоні - там серйозно постраждало обладнання.
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