На Ладижинській ТЕС сталася аварія: знеструмлено низку районів Вінниччини

Про це інформує АТ "Вінницяобленерго" у Facebook.

"Кілька районів Вінницької області знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС ДТЕК", - йдеться у повідомленні.

У підприємстві наголошують, що ця аварія не пов’язана із ворожими атаками. Мешканців закликати не панікувати.

"Енергетики АТ Вінницяобленерго, Ладижинської ТЕС ДТЕК та Південно-Західного РДЦ докладають максимум зусиль аби електропостачання у найшвидші терміни було відновлено", - додають у "Вінницяобленерго".