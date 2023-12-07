Росія обстріляла ТЕС поблизу фронту: два блоки не працюють
7 грудня російські війська завдали удару по теплоелектростанції, яка розташована в прифронтовій зоні - там серйозно постраждало обладнання
Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
"Сьогодні вдень ворог завдав удару по одній із ТЕС у прифронтовій зоні. Унаслідок артобстрілу серйозно пошкоджено обладнання. Припинили роботу два енергоблоки", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що через цю зупинку блоків, а також зниження температури фіксується дефіцит електроенергії.
"Міненерго звертається до споживачів із проханням підтримати енергетиків - споживати електроенергію розумно й ощадливо, особливо в пікові години навантаження", - додали в відомстві.
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