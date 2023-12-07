Росія обстріляла ТЕС поблизу фронту: два блоки не працюють

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"Сьогодні вдень ворог завдав удару по одній із ТЕС у прифронтовій зоні. Унаслідок артобстрілу серйозно пошкоджено обладнання. Припинили роботу два енергоблоки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через цю зупинку блоків, а також зниження температури фіксується дефіцит електроенергії.

"Міненерго звертається до споживачів із проханням підтримати енергетиків - споживати електроенергію розумно й ощадливо, особливо в пікові години навантаження", - додали в відомстві.