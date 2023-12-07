Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Росія обстріляла ТЕС поблизу фронту: два блоки не працюють

Росія обстріляла ТЕС поблизу фронту: два блоки не працюють

7 грудня, 2023 четвер
18:10
Економіка збита ракета, Київ 9 травня

7 грудня російські війська завдали удару по теплоелектростанції, яка розташована в прифронтовій зоні - там серйозно постраждало обладнання

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"Сьогодні вдень ворог завдав удару по одній із ТЕС у прифронтовій зоні. Унаслідок артобстрілу серйозно пошкоджено обладнання. Припинили роботу два енергоблоки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через цю зупинку блоків, а також зниження температури фіксується дефіцит електроенергії.

"Міненерго звертається до споживачів із проханням підтримати енергетиків - споживати електроенергію розумно й ощадливо, особливо в пікові години навантаження", - додали в відомстві.

Війна з Росією
Військові новини
ракетний удар
Читайте також:
військові РФ
6 грудня, 2023 середа
"Женуть до прямої лінії Путіна - кажуть, що потім переговори": родичі окупантів жаліються на "м'ясні" штурми Авдіївки, - росЗМІ
Джозеф Байден
7 грудня, 2023 четвер
Байден назвав політичним шантажем провал голосування про допомогу Україні
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
6 грудня, 2023 середа
"Піхоту можна замінити лише піхотою, а це мобілізація, бо люди виходять зі строю", - полковник запасу Якубець
Київ
-5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.81
    Купівля 36.81
    Продаж 37.41
  • EUR
    Купівля 39.75
    Продаж 40.64
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
7 грудня
19:00
Ніколас Мадуро
"РФ, безумовно, стоїть за підтримкою Мадуро": МЗС України про конфлікт Венесуели з Гаяною
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 652-го дня війни: втрати окупантів на Авдіївському напрямку сягають 15 тисяч, а Україна отримає від США комплекси протидії безпілотникам Vampire
18:52
Голова Національної поліції України Ігор Клименко
Поліцейські та металошукачі: у МВС заявили про початок формування безпечного освітнього середовища
18:17
ЗРК Stormer
ЗРК Stormer: британські невидимки із супершвидкими ракетами, які масово знищують російські безпілотники
18:15
Олексій Сальніков
ВРП звільнила з посади голову Державної судової адміністрації Сальнікова
18:02
електроенергія
В енергосистемі виник дефіцит потужності: українців закликали зменшити споживання електроенергії
18:01
OPINION
Олексій Панич
Як Москві не вдалося зробити іновірців "православними"
17:53
Реджеп Тайїп Ердоган
Перший візит Ердогана за шість років: Греція і Туреччина підписали декларацію про добросусідство
17:50
Ексклюзив
Федір Веніславський
ОП потрібна у Раді людина, яка не критикуватиме акції проти військового керівництва, - політолог Рейтерович про звільнення Веніславського
17:47
Ексклюзив
ЗРК Бук-М1
FrankenSAM - це революція ППО: у Defense Express розповіли про технології, які передає США Україні
17:37
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський вперше летить до Латинської Америки: він відвідає інавгурацію Хав'єра Мілея, - ЗМІ
17:28
Новини Києва, Віталій Кличко війна з Росією
У Києві ще 13 квартир передали українським військовим
16:55
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
У полоні РФ перебуває 28 тис. цивільних українців, - Лубінець
16:51
Шон Пен і команда фільму "Війна очима тварин"
Зірка Голлівуду Шон Пен зіграв у фільмі українського режисера Слабошпицького
16:50
Президент Національної асамблеї Венесуели Хорхе Родрігес
Можлива анексія частини Гаяни: Бразилія розгорне війська на кордоні з Венесуелою
16:40
Ексклюзив
окупанти
Окупанти стягують танки: Андрющенко припустив, де росіяни планують розпочати новий наступ
16:40
Ексклюзив
Джо Байден
У США знайдуть компроміс: є шанс, що допомога буде прийнята до Різдва, - експерт Краєв
16:06
OPINION
Петро Шуклінов
Паритет у паузі — це війна на виснаження
16:00
Peach Fuzz pantone
Pantone обрав головний колір 2024 року
15:41
депутат Херсонської облради Хлань
Росіяни оголосили "евакуацію" з Нової Каховки, - Хлань
15:40
Володимир Зеленський
Зеленський ввів в дію санкції РНБО проти 185 фізичних та 181 юридичної особи
15:32
OPINION
Микола Княжицький
Українська влада вчиться на помилках. І це важливо
15:28
Ексклюзив
Авдіївка
Біля Авдіївки ворог почав використовувати усю наявну техніку, - офіцер ЗСУ Цехоцький
15:15
Ексклюзив
Карта. Авдіївка_0612
Треба ще протриматися півтора тижня, а далі інтенсивність боїв знизиться: військовий аналітик Гетьман про ситуацію навколо Авдіївки
15:08
поліція ілюстративне
На Київщині неповнолітні побили 12-річну дівчину та зняли це на відео: розпочато розслідування
15:01
Огляд
Ізраїль побудував "маленьку Газу"
Два місяці війни в Ізраїлі: від засудження дій ХАМАСу до співчуття палестинцям
14:53
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:36
Оновлено
Федір Веніславський
Зеленський зняв Веніславського з посади в.о. представника президента в парламенті
14:30
відновлений міст на Житомирщині
Ініціатива UNITED24: на Житомирщині відновили міст, який з'єднує 7 населених пунктів
14:29
Віктор Медведчук
У Сербії зареєстрували філію руху Медведчука "Другая Украина", – "Схеми"
14:14
Крим
У Крим з 2014 року незаконно переїхали 800 тис. росіян, - Гельсінська спілка
14:02
OPINION
Олександр Антонюк
Демонтаж Росії неминучий. Питання лише ціни
13:47
Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн, Ріанна та Тейлор Свіфт: Forbes оголосив топ-100 найвпливовіших жінок світу
13:32
Байкало-Амурська магістраль
У ФСБ Росії заявили, що розкрили "теракт на БАМі"
13:27
Сніг у Києві
Сніг, дощ і помірний вітер: прогноз погоди в Україні на 8 грудня від Наталки Діденко
13:16
Анонс
Афіша фестивалю "Прописи"
Український ПЕН починає прийом заявок на фестиваль для молодих авторів “Прописи”
13:14
Херсонщина
Армія РФ атакувала Тягинку на Херсонщині: поранено 4 людей
13:11
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Офіційно підтверджено депортацію росіянами з України 19 540 дітей, - Лубінець
12:58
РФ вдарила по лікарні у Бериславі
В Україні повністю або частково відновили 850 медустанов, пошкоджених унаслідок російської агресії
12:43
суд, вирок
Понад 40 млн грн передадуть "Армії дронів": у справі Нацкінематеки уклали угоду про визнання винуватості
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV