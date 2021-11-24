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Безпечний шопінг у "чорну п'ятницю": поради YouControl

24 листопада, 2021 середа
08:06
Суспільство Black Friday

За даними Financesonline лише у США дохід від минулорічної "чорної п’ятниці" склав більше 188 млрд дол.

Середньостатистичний американець в цей день витрачає близько 485 дол. В Україні цей показник коливається в межах 120 дол і зберігає тенденцію росту. Як стверджує Black Friday Global, в порівнянні зі звичайною п’ятницею зростання продажів становить понад 1300%.

Цьогоріч "чорна п'ятниця" проходить в тіні локдауну. Не дивлячись на вакцинацію, МОЗ рекомендує уникати великого скупчення людей. Тому незмінною альтернативою  залишається онлайн-шопінг. Проте, у гонитві за вигідними пропозиціями, не варто забувати про ризики шахрайства. Завчасна перевірка інтернет-магазинів вбереже від недоброчесних продавців, а ще ‒ значно зекономить дорогоцінні час та нерви. Експерти аналітичного сервісу YouControl підготували низку порад щодо здійснення безпечного онлайн-шопінгу.

Шахраї дуже люблять моменти, коли люди поспішають і метушаться. Адже це ознака того, що в них немає часу не те, що на ретельну перевірку, але й звичайну обачність. Ажіотаж навколо окремих товарів чи послуг через "шалені знижки" сприяє тому, що покупці діють швидко, імпульсивно та нерозважливо. Тому найперше і найголовніше правило – не довіряти, а перевіряти. 

Як чекнути онлайн-магазин?

  1. Доволі часто інтернет-магазини працюють у так званій "сірій" зоні вітчизняного правового поля. Саме тому, першочергово потрібно з’ясувати офіційну назву та код ЄДРПОУ (ідентифікаційний код) юридичної особи або фізичної особи-підприємця на сайті якого плануєте шопитися. Це можна зробити або в контактних даних інтернет-магазину або в гуглі, якщо реєстраційні документи на сайті відсутні. Обов’язково загляньте у розділ "Умови повернення товару", там можуть бути контактні дані саме юридичної особи. Якщо такого розділу немає на сайті, варто насторожитися.

  2. Отримавши вихідні дані першочергово варто перевірити: 

  • юридичний статус (чи не перебуває в процесі припинення), чи не має проблем з податковою та вид діяльності;

  • як давно працює інтернет-магазин – чи не створили його виключно під "чорну п’ятницю"?

  • судову історію та наявність виконавчих проваджень. Ця інформація дасть розуміння наскільки добросовісно продавець виконує свої обов’язки та як врегульовує конфліктні ситуації. 

  1. Якщо ж продавець – ФОП, потрібно перевірити його і як підприємця за тими ж критеріями. Якщо покупка дорога, не зайвим буде перевірити і фізичну особу – представника, директора або того ж ФОП. Іноді про людину можна знайти багато цікавого: судові справи, борги і навіть дані, що вона знаходиться в розшуку.

До речі, дії з перевірки можна здійснити безоплатно в YouControl за допомогою модулів "Експрес-аналіз" та "Аналіз ринків".

Класичний сценарій шахрайства

Людина вирішила купити смартфон. Знайшла найдешевшу пропозицію в одному з інтернет-магазинів. Продавець висуває вимогу попередньої оплати на картку, після чого обіцяє надіслати смартфон поштовим відправленням. Покупець проводить оплату, йому надходить повідомлення, про те, що замовлення відправлене. Після двох тижнів очікування і запевнень, що "ось-ось все приїде", покупець помічає, що за номером телефону продавця ніхто не відповідає або він стає недійсними. А інтернет-магазин раптово припиняє своє існування.

Керівник відділу навчання та розвитку YouControl, Михайло Кольцов: "Чорна п’ятниця – нагода придбати те, що давно хотіли зі знижкою. Проте, слід бути обачними, щоб не натрапити на шахраїв. Аби звести ризики онлайн-шопінгу до мінімуму, завчасно складіть перелік товарів/послуг та оберіть магазини, в яких плануєте їх придбати. І, звісно, зробіть попередню перевірку продавців за допомогою відкритих даних. Пам’ятайте, купуючи товар у невідомої фізичної чи юридичної особи, ви ризикуєте, тому варто підстрахуватись. Найпростіший спосіб – використовувати постоплату і тільки тоді, коли ви оглянули товар і впевнені в його якості. Намагайтесь не використовувати предоплату, особливо, коли кошти перераховуються на звичайну (а не ФОПівську) картку продавця і ви не маєте можливості перевірити ПІБ отримувача. Якщо магазин працює офіційно, у нього має бути банківський рахунок ФОП або юрособи. Будьте обачними і насолоджуйтесь покупками".

Чорна п'ятниця
YouControl
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