Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".



"Я маю більш оптимістичні прогнози щодо ситуації на ЗАЕС. Дипломатія на сьогодні стала мистецтвом можливостей. І для нас МАГАТЕ є цією можливістю, а ще є Генеральна асамблея ООН. Тому я вважаю, що крок за кроком МАГАТЕ та інші міжнародні організації допоможуть нам стабілізувати ситуацію навколо Запорізької АЕС", - пояснив Желєзняк.



Вчений також додав, що Україна поки не готова відмовитись від російського палива для атомних електростанцій.



"Ми входимо в зиму, яка буде нелегкою. На Запорізькій та Південноукраїнській АЕС ми використовуємо американське паливо, проте головне паливо йде з Росії. І ми навряд чи маємо змогу відмовитись від російського палива для наших АЕС", - додав він.

Станом на 13 вересня Україна відновила другу резервну лінію електропередачі до Запорізької атомної електростанції, проте чотири основні зовнішні лінії не працювали.

15 вересня найвищий керівний орган МАГАТЕ, в який входять представники 35 країн ООН, ухвалив резолюцію з вимогою до РФ припинити окупацію Запорізької атомної електростанції.