Безпеку на ЗАЕС можуть гарантувати лише МАГАТЕ та міжнародні організації, - вчений Фукусімського університету Желєзняк
Вчений Інституту радіоактивності навколишнього середовища Фукусімського університету Марк Желєзняк переконаний, що стабілізувати ситуацію навколо Запорізької АЕС можуть лише міжнародні організації на чолі з МАГАТЕ
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Я маю більш оптимістичні прогнози щодо ситуації на ЗАЕС. Дипломатія на сьогодні стала мистецтвом можливостей. І для нас МАГАТЕ є цією можливістю, а ще є Генеральна асамблея ООН. Тому я вважаю, що крок за кроком МАГАТЕ та інші міжнародні організації допоможуть нам стабілізувати ситуацію навколо Запорізької АЕС", - пояснив Желєзняк.
Вчений також додав, що Україна поки не готова відмовитись від російського палива для атомних електростанцій.
"Ми входимо в зиму, яка буде нелегкою. На Запорізькій та Південноукраїнській АЕС ми використовуємо американське паливо, проте головне паливо йде з Росії. І ми навряд чи маємо змогу відмовитись від російського палива для наших АЕС", - додав він.
- Станом на 13 вересня Україна відновила другу резервну лінію електропередачі до Запорізької атомної електростанції, проте чотири основні зовнішні лінії не працювали.
- 15 вересня найвищий керівний орган МАГАТЕ, в який входять представники 35 країн ООН, ухвалив резолюцію з вимогою до РФ припинити окупацію Запорізької атомної електростанції.
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