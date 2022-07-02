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Безпеку на ЗАЕС можуть надати тільки "блакитні каски" ООН, - експертка з атомної енергетики Кошарна

2 липня, 2022 субота
22:25
війна з Росією ЗАЕС і МАГАТЕ

Ольга Кошарна, експертка з атомної енергетики вважає, що Україні потрібно офіційно звернутися до ООН з відповідним листом про надання мандату "блакитним каскам" для входження разом з місією МАГАТЕ на ЗАЕС

Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

Ольга Кошарна відзначила, що МАГАТЕ як структура ООН, висловлює тільки глибоке занепокоєння, а реальних інструментів немає щодо впливу на росіян.

"Ще у березні український прем'єр-міністр закликав МАГАТЕ та ООН організувати постійну присутність "блакитних касок" разом з місією МАГАТЕ на всіх атомних станціях. Також президент Зеленський, зустрічаючись 26 квітня з генеральним директором Рафаелем Гроссі, теж озвучив, що необхідні дієві інструменти для подібної місії з "блакитними касками" ООН, щоб увійти на АЕС та деокупувати зону у 30 км та забезпечити безпілотний простір над нашими атомними станціями. Але для того, щоб це все реалізувати, потрібно Україні офіційно звернутися до ООН. Спочатку до Ради Безпеки ООН, щоб надали мандат "блакитним каскам" і вони зайшли разом з місією МАГАТЕ", - пояснила експертка з атомної енергетики.

Ольга Кошарна зазначила, що Росія, як постійний член Ради Безпеки ООН, накладе вето, відповідно, повинна зібратися Генеральна Асамблея ООН.

"Я не чула, щоб офіційно було звернення України з відповідним листом до ООН. Я бачу це єдиним механізмом. Зараз Гроссі висловив своє хвилювання, що з семи фундаментальних принципів безпеки порушено п'ять, тому він говорив про комунікацію з українською стороною, щоб відправити таку комплексну місію. У такій місії будуть не тільки інспектори за обліком та контролем ядерних матеріалів, а й ті, які оцінюють безпеку. Тому, що аварійна готовність зруйнована, також порушена підготовка персоналу та ланцюги постачання запасних частин. Не зрозуміло, як відбуваються ремонтні роботи, бо ремонтні компанії не можуть заїхати на територію станції. До того ж повністю зруйнований фізичний захист станції, тому що на майданчику знаходяться військові, сторонні люди, у тому числі представники Росатому, важка військова техніка. Йде будівництво оборонних споруд навколо атомної станції, заміновано узбережжя. Тому це питання складне, але мені здається, що воно може бути вирішене.

І що стосується безпеки самої місії, яку  українська сторона зараз не може забезпечити, то на мою думку, безпеку можуть надати тільки "блакитні каски" ООН", - зауважила експертка з атомної енергетики.

  • Раніше Міністерство закордонних справ України  закликало ООН і МАГАТЕ допомогти звільнити Запорізьку АЕС
  • Крім того, Енергоатом звинуватив гендиректора МАГАТЕ Гроссі у брехні та спробі легітимізувати окупантів на Запорізькій АЕС

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ООН
Рада безпеки ООН
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