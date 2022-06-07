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Енергоатом звинуватив гендиректора МАГАТЕ Гроссі у брехні та спробі легітимізувати окупантів на Запорізькій АЕС

7 червня, 2022 вiвторок
11:09
Економіка Енергоатом

МАГАТЕ намагається будь-що потрапити на ЗАЕС, щоб легітимізувати там окупантів і схвалити їхні дії

Про це Енергоатом написав у телеграм.

"Вчора Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що вони готують експертну місію на Запорізьку АЕС. Бо найбільша атомна електростанція Європи припинила онлайнову передачу даних до МАГАТЕ про стан справ із ядерними матеріалами. "Україна запрошувала нас, ми туди поїдемо", – написав він у своєму твіттері", - йдеться у повідомленні.

Енергоатом розцінює цю заяву Гроссі як чергову спробу будь-яким шляхом потрапити на ЗАЕС, щоб легітимізувати там перебування окупантів і, по суті, схвалити всі їхні дії.

У разі такого візиту МАГАТЕ вийде з висновками на кшталт "станція продовжує безпечно працювати, радіаційний фон у нормі, витоків радіації немає, ядерні матеріали зберігаються у безпеці. Тож російські військові та представники Росатома дбають про це все, і до них жодних претензій", застерігає Енергоатом.

"Насправді "втрата зв’язку" ЗАЕС із МАГАТЕ спричинена діями російських окупантів, які відключили в Енергодарі український оператор Водафон. А з Водафоном у МАГАТЕ контракт на передачу даних. Всі точки збору цих даних і сервери, які перебували під контролем агентства, – закриті й опечатані. Інформація накопичується на сервері та буде передана, коли Водафон буде увімкнуто", - пояснила компані.

В Енергоатомі підозрюють змову МАГАТЕ з російськими окупантами: втрата доступу агентства до даних ЗАЕС - це привід Гроссі прибути на станцію. Це пояснюється, тим, що  в керівництві МАГАТЕ майже чверть – близько 100 осіб – росіяни. І навіть заступник самого Гроссі – керівник Департаменту ядерної енергії Михаіл Чудаков – також є громадянином РФ. 

"Українська сторона не запрошувала Гроссі відвідати ЗАЕС і раніше вже відмовляла йому у такому візиті, наголосивши, що візит на станцію стане можливим лише тоді, коли нашій країні повернуть контроль над нею", - підкреслив Енергоатом.

В компанії нагадали, що попередні візити пана Гроссі в Україну не принесли жодної користі.

"А на зворотному шляху після відвідин Південноукраїнської АЕС він поїхав на зустріч із керівником Росатома, і вони разом «звітували» світові, як все на Запорізькій станції добре", - додали в компанії.

  • Нагадаємо, Україна закликала ООН і МАГАТЕ знайти спосіб звільнити Запорізьку АЕС від окупантів.

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окупація
ядерна безпека
Енергоатом
МАГАТЕ
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