Україна домовляється з МАГАТЕ про перебування фахівців організації на українських АЕС, – Шмигаль

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль



"Хочу повідомити, що Україна веде переговори з МАГАТЕ, щоб співробітники організації перебували на українських атомних станціях. Присутність фахівців організації на АЕС сприятиме додатковій безпеці для українських станцій і продемонструє відкритість України", – сказав Шмигаль.

Глава уряду зазначив, що наразі досягнуті домовленості про отримання різного обладнання для ядерних об'єктів країни в якості міжнародної допомоги.

30 березня, розпочався робочий візит генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі на Южноукраїнську АЕС.

Міністр енергетики України Герман Глущенко та Рафаель Гроссі зустрілись на Южно-Українській АЕС у Миколаївській області. У Міненерго прокоментували зустріч з главою МАГАТЕ щодо демілітаризації АЕС в Україні.