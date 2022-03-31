Україна домовляється з МАГАТЕ про перебування фахівців організації на українських АЕС, – Шмигаль
Україна домовляється з Міжнародним агентством з атомної енергії про перебування її фахівців на українських АЕС. Наразі досягнуті угоди про постачання обладнання для ядерних об'єктів країни
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
"Хочу повідомити, що Україна веде переговори з МАГАТЕ, щоб співробітники організації перебували на українських атомних станціях. Присутність фахівців організації на АЕС сприятиме додатковій безпеці для українських станцій і продемонструє відкритість України", – сказав Шмигаль.
Глава уряду зазначив, що наразі досягнуті домовленості про отримання різного обладнання для ядерних об'єктів країни в якості міжнародної допомоги.
- 30 березня, розпочався робочий візит генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі на Южноукраїнську АЕС.
- Міністр енергетики України Герман Глущенко та Рафаель Гроссі зустрілись на Южно-Українській АЕС у Миколаївській області. У Міненерго прокоментували зустріч з главою МАГАТЕ щодо демілітаризації АЕС в Україні.
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