Окупанти порушили 5 фундаментальних принципів безпеки експлуатації Запорізької АЕС, - експертка з атомної енергетики Кошарна

Про це вона розповіла в етері Еспресо.



Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі у 10 червня заявив, що з 7 фундаментальних принципів безпеки експлуатації АЕС 5 порушено.



"Перший принцип - зруйнована система фізичного захисту атомної станції, тому що військові знаходяться на території станції з важкою зброєю. Доступ до приміщень, де знаходяться ядерні матеріали мають і військові, і Росатом. Другий з порушених принципів – незалежний державний контроль ядерної радіаційної безпеки з боку Держатомрегулювання України, тобто інспекторів на майданчику немає з моменту окупації, їх відкликав тимчасовий виконувач обов'язків голови, пан Коріков. Третій момент - зруйнована система аварійної готовності реагування, а це зв'язок та готовність всіх служб, у тому числі силових структур" – пояснила експертка з атомної енергетики.



Ольга Кошарна зазначила, що про рівень безпеки складно говорити, бо зараз працюють два енергоблоки на пониженій потужності, а чотири стоять. Зазвичай, коли стоять атомні блоки йде плановий ремонт, але зараз неможливо завезти запасні частини з України, запросити підрядні організації для ремонту теж неможливо, бо ніхто не поїде.



"І останнє, п'ятий принцип – це персонал. У нас на всю країну, на чотири атомні станції є біля 400 ліцензованого персоналу, які мають право керувати реакторними установками. Це дуже відповідальна робота. Перед початком зміни з працівником станції розмовляє психолог, перевіряють стан здоров'я, тому що приймати рішення при форс-мажорних умовах, людина повинна повністю володіючи собою. А як може персонал зараз на станції володіти собою, коли вони не можуть вільно пересуватися по майданчику атомної станції, їх супроводжують військові, відбирають телефони – це постійний стрес при відсутності ліків. Тяжкий психологічний стан, до того ж 11 працівників ЗАЕС викрали російські військові, одного взагалі у власній квартирі розстріляли, відповідно, складно говорити про психологічний комфорт цих людей" – підкреслила Кошарна.



Експертка з атомної енергетики додала, що за аналізом загального світового досвіду причинами зупинки роботи ядерних реакторів або відхилення експлуатації станції це 60-70% є людський фактор, тому підвищуються ризики, що люди можуть не впоратися з надзвичайною ситуацією.

Раніше Україна закликала ООН і МАГАТЕ знайти спосіб звільнити Запорізьку АЕС від окупантів.

Крім того, МАГАТЕ намагається будь-що потрапити на ЗАЕС, щоб легітимізувати там окупантів і схвалити їхні дії.

Також Україна обвинуватила МАГАТЕ та його гендиректора Рафаеля Маріано Гроссі у заохоченні актів ядерного тероризму РФ в Україні, а також сприянні посиленню загроз ядерній безпеці світу.

31 травня ми повідомляли, що на Запорізькій АЕС дислокується пів тисячі окупантів і зберігається багато вибухівки.

2 червня в пресслужбі Енергоатому спростували заяви про можливість відключення Запорізької АЕС.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що експерти контролюють рівень радіаційного фону в різних частинах зони відчуження, але на ЧАЕС зафіксували пошкодження споруд.

У перший тиждень червня Міжнародне агентство з атомної енергії вдруге за останні півтора місяця відвідує ЧАЕС.

9 червня стало відомо, що російські окупанти активно готували візит Гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі на Запорізьку атомну електростанцію. Військові разом із представниками Росатому спілкуються з МАГАТЕ щодо організації приїзду.

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