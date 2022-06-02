Про це інформує в телеграмі ДП "НАЕК "Енергоатом".

"На сьогодні існує лише один сценарій – це стабільна та надійна робота ЗАЕС в енергосистемі України. Її відключення неможливе ні з технічної, ні з безпекової, ні з економічної, ні з політичної точок зору. Запорізька АЕС працювала, працює і буде стабільно працювати в енергосистемі України. У нас є всі підстави впевнено про це заявляти", - заявляють в Енергоатомі.

Для роботи Запорізької АЕС працівники щодня забезпечують експлуатацію енергоблоків під тиском окупантів, ризикуючи життям та здоров'ям.

"При цьому вони залишаються справжніми українськими патріотами і готові ризикувати власним життям заради забезпечення ядерної та радіаційної безпеки і недопущення ядерного тероризму", - додають у пресслужбі.

Україна розглядає сценарій повної зупинки ЗАЕС, але поки що диспетчерські команди виконуються і станція витримує режим.

Нагадаємо, керівник Енергоатому Петро Котін раніше заявляв, що фізичною присутністю на Запорізькій та Чорнобильській АЕС російські загарбники шантажують Україну та світ. Процесами вибухів на Запорізький АЕС керують російські ядерники.

"Які ще теракти потрібні для рішучих дій МАГАТЕ?" - Енергоатом заявив про підрив окупантами боєприпасів на Запорізькій АЕС

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