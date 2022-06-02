Відключення Запорізької АЕС неможливе ні технічно, ні економічно, - Енергоатом
Через поширення фейкової інформації про можливе відключення Запорізької АЕС, в пресслужбі Енергоатому спростували такі заяви, адже це неможливе ні з технічної, чи безпекової, ні з економічної та політичної точок зору
Про це інформує в телеграмі ДП "НАЕК "Енергоатом".
"На сьогодні існує лише один сценарій – це стабільна та надійна робота ЗАЕС в енергосистемі України. Її відключення неможливе ні з технічної, ні з безпекової, ні з економічної, ні з політичної точок зору. Запорізька АЕС працювала, працює і буде стабільно працювати в енергосистемі України. У нас є всі підстави впевнено про це заявляти", - заявляють в Енергоатомі.
Для роботи Запорізької АЕС працівники щодня забезпечують експлуатацію енергоблоків під тиском окупантів, ризикуючи життям та здоров'ям.
"При цьому вони залишаються справжніми українськими патріотами і готові ризикувати власним життям заради забезпечення ядерної та радіаційної безпеки і недопущення ядерного тероризму", - додають у пресслужбі.
- Україна розглядає сценарій повної зупинки ЗАЕС, але поки що диспетчерські команди виконуються і станція витримує режим.
- Нагадаємо, керівник Енергоатому Петро Котін раніше заявляв, що фізичною присутністю на Запорізькій та Чорнобильській АЕС російські загарбники шантажують Україну та світ. Процесами вибухів на Запорізький АЕС керують російські ядерники.
- "Які ще теракти потрібні для рішучих дій МАГАТЕ?" - Енергоатом заявив про підрив окупантами боєприпасів на Запорізькій АЕС
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.29
Купівля 34.29Продаж 35.44
-
EUR
Купівля 36.15Продаж 37.66
- Актуальне
- Важливе