На ЧАЕС зафіксували пошкодження споруд
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що експерти контролюють рівень радіаційного фону в різних частинах зони відчуження, але на ЧАЕС зафіксували пошкодження споруд
Про це Гроссі повідомив на зустрічі з Володимиром Зеленським.
Очільник МАГАТЕ відзначив, що особисто бачив сліди певних копальних робіт в межах зони відчуження і поруч з її межами. Гроссі зафіксував пошкодження у низки споруд ЧАЕС.
"Ми продовжуємо постійні контакти з національним регулятором. Сьогодні я приїхав не один. Зі мною приїхала група технічних експертів з питань безпеки. Зараз вони працюють, роблять виміри радіації на місці. Я мав можливість подивитися на ситуацію на місці", - сказав Рафаель Маріано Гроссі.
Глава МАГАТЕ також наголосив на важливості подальшої співпраці та підтримки України у складні часи.
«Моє завдання, серед іншого, полягає в тому, щоб забезпечити те, що ядерні електростанції країни, які важливі у світі з погляду постачання електроенергії, не опиняться під загрозою. Саме тому МАГАТЕ перебуває в Україні й продовжуватиме свою роботу. Сьогодні ми погодилися, що будемо надавати допомогу й проводити спеціальну роботу з відновлення спроможностей інфраструктури, яка зазнала пошкоджень", – йдеться у заяві Рафаеля Маріано Гроссі.
- 1 квітня повідомлялось, що окупанти важкою технікою порушили ґрунт у зоні відчудження, але він відновиться до літа.
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