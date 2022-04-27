На ЧАЕС зафіксували пошкодження споруд

Про це Гроссі повідомив на зустрічі з Володимиром Зеленським.



Очільник МАГАТЕ відзначив, що особисто бачив сліди певних копальних робіт в межах зони відчуження і поруч з її межами. Гроссі зафіксував пошкодження у низки споруд ЧАЕС.



"Ми продовжуємо постійні контакти з національним регулятором. Сьогодні я приїхав не один. Зі мною приїхала група технічних експертів з питань безпеки. Зараз вони працюють, роблять виміри радіації на місці. Я мав можливість подивитися на ситуацію на місці", - сказав Рафаель Маріано Гроссі.



Глава МАГАТЕ також наголосив на важливості подальшої співпраці та підтримки України у складні часи.



«Моє завдання, серед іншого, полягає в тому, щоб забезпечити те, що ядерні електростанції країни, які важливі у світі з погляду постачання електроенергії, не опиняться під загрозою. Саме тому МАГАТЕ перебуває в Україні й продовжуватиме свою роботу. Сьогодні ми погодилися, що будемо надавати допомогу й проводити спеціальну роботу з відновлення спроможностей інфраструктури, яка зазнала пошкоджень", – йдеться у заяві Рафаеля Маріано Гроссі.





1 квітня повідомлялось, що окупанти важкою технікою порушили ґрунт у зоні відчудження, але він відновиться до літа.