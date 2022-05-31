Про це заявив очільник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Він зокрема сказав, що ворожі війська перебувають безпосередньо на самому об’єкті, "попередньо їх там близько 500 солдатів та велика кількість техніки та вибухівки. Це створює небезпечні умови для її роботи".

Очільник Енергоатома також заявив: "Ми продовжуємо контролювати роботу станції. Весь персонал виконує наші команди та енергоблоки продовжують видавати в енергосистеми України електрику. Весь персонал працює під великим тиском загарбників".

"Близько тижня тому росіяни окупанти розстріляли одного з працівників цієї станції прямо вдома. Його вдалося врятувати, лікарі борються за його життя".

За словами Котіна, така ситуація склалася вперше в історії України – коли загарбник не лише захопив станцію, але й гатив з важкого озброєння по інфраструктурі. Це факти ядерного тероризму.

"Щоб забезпечити безпеку Україні та всьому світові, необхідно звільнити Запорізьку атомну станцію від російських загарбників", - наголосив керівник Енергоатома.

30 травня Україна спростувала фейк роспропаганди про можливість створення "ядерної бомби" на Запорізькій АЕС.

23 травня росіяни в окупованому Енергодарі розстріляли співробітника Запорізької АЕС, він у лікарні.

У березні через обстріл загарбників на Запорізький АЕС спалахнула пожежа: горів учбово-тренувальний корпус, відключено третій енергоблок.

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