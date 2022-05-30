Україна спростувала фейк роспропаганди про можливість створення "ядерної бомби" на Запорізькій АЕС

Центр протидії дезінформації при РНБО України спростував цю вигадку.

Зокрема, пояснено, що журналіст WSJ Лоуренс Норман написав у твіттері, що на Запорізькій АЕС зберігається 30 тонн плутонію та 40 тонн збагаченого урану. МАГАТЕ хоче бути впевненим, що запаси не зникли, адже збагачений уран і плутоній потенційно можуть бути використані як сировина для ядерної зброї

"Роспропаганда та деякі проросійські українські видання підхопили цю "ядерну сенсацію", - йдеться у дописі ЦПД РНБО. - На Запорізькій АЕС ні уран, ні плутоній не зберігалися і не зберігаються, зберігається лише паливо — тепловидільні збірки, що є на всіх АЕС у світі Також на ЗАЕС у спеціальному сховищі зберігається відпрацьоване ядерне паливо, що не є зброєю.

Також уточнюється, що з 4 березня Запорізька АЕС перебуває під контролем російських військ, які не допускають на цей об'єкт спеціалістів МАГАТЕ.

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