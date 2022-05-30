Україна спростувала фейк роспропаганди про можливість створення "ядерної бомби" на Запорізькій АЕС
Російські пропагандисти почали поширювати інформацію про те, що Україна нібито виготовляла ядерну бомбу на Запорізькій АЕС
Центр протидії дезінформації при РНБО України спростував цю вигадку.
Зокрема, пояснено, що журналіст WSJ Лоуренс Норман написав у твіттері, що на Запорізькій АЕС зберігається 30 тонн плутонію та 40 тонн збагаченого урану. МАГАТЕ хоче бути впевненим, що запаси не зникли, адже збагачений уран і плутоній потенційно можуть бути використані як сировина для ядерної зброї
"Роспропаганда та деякі проросійські українські видання підхопили цю "ядерну сенсацію", - йдеться у дописі ЦПД РНБО. - На Запорізькій АЕС ні уран, ні плутоній не зберігалися і не зберігаються, зберігається лише паливо — тепловидільні збірки, що є на всіх АЕС у світі Також на ЗАЕС у спеціальному сховищі зберігається відпрацьоване ядерне паливо, що не є зброєю.
Також уточнюється, що з 4 березня Запорізька АЕС перебуває під контролем російських військ, які не допускають на цей об'єкт спеціалістів МАГАТЕ.
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