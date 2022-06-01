Місія МАГАТЕ цього тижня вдруге відвідує Чорнобильську АЕС
На цьому тижні Міжнародне агентство з атомної енергії вдруге за останні півтора місяця відвідує ЧАЕС
Про це МАГАТЕ повідомила на своєму сайті.
Експертна місія Міжнародного агентства з атомної енергії на цьому тижні відвідує виведену з експлуатації Чорнобильську атомну електростанцію (АЕС) в Україні.
Місія є другою за останні шість тижнів і є частиною зусиль щодо сприяння гарантуванню ядерної безпеки в країні під час війни.
Вона буде сфокусована на радіаційному захисті та безпеці поводження з відходами.
Також команда МАГАТЕ надасть технічні рекомендації щодо відновлення автоматизованої системи радіаційного контролю в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, яка була перервана на початку повномашстабної війни, яку розв'язала Росія в Україні.
- Україна обвинуватила МАГАТЕ та його гендиректора Рафаеля Маріано Гроссі у заохоченні актів ядерного тероризму РФ в Україні, а також сприянні посиленню загроз ядерній безпеці світу.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.29
Купівля 34.29Продаж 35.44
-
EUR
Купівля 36.15Продаж 37.66
- Актуальне
- Важливе