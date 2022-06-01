Про це МАГАТЕ повідомила на своєму сайті.

Експертна місія Міжнародного агентства з атомної енергії на цьому тижні відвідує виведену з експлуатації Чорнобильську атомну електростанцію (АЕС) в Україні.

Місія є другою за останні шість тижнів і є частиною зусиль щодо сприяння гарантуванню ядерної безпеки в країні під час війни.

Вона буде сфокусована на радіаційному захисті та безпеці поводження з відходами.

Також команда МАГАТЕ надасть технічні рекомендації щодо відновлення автоматизованої системи радіаційного контролю в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, яка була перервана на початку повномашстабної війни, яку розв'язала Росія в Україні.

Україна обвинуватила МАГАТЕ та його гендиректора Рафаеля Маріано Гроссі у заохоченні актів ядерного тероризму РФ в Україні, а також сприянні посиленню загроз ядерній безпеці світу.

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