Про це інформує в телеграмі НАЕК "Енергоатом".

"Що може принести візит самого Гендиректора або його представників на ЗАЕС? Вочевидь, лише одне – в очах світової спільноти легітимізувати окупацію станції, спричинену перебуванням там ядерних терористів. Щоб МАГАТЕ, приїхавши, зафіксувало безпечний радіаційний фон і контроль над ядерними матеріалами, схвалило стан ядерної та радіаційної безпеки й загалом наголосило б, що зараз на АЕС усе гаразд. Мовляв, всі решта питань – вони політичні, а МАГАТЕ політикою не займається", - коментують виклик рашистів Міжнародного агентства з атомної енергії в Енергоатомі.



Державне підприємство наголошує, що агентство прийнявши запрошення окупантів прийме й рашистську владу. Відомо, що Україна на ЗАЕС не запрошувала МАГАТЕ, найперше – з міркувань безпеки.



"Приїхати на ЗАЕС через Росію і потім Крим або інші тимчасово окуповані українські території під охороною російських військових без волі України?! Це означало б – ігнорувати міжнародне право, таки втрутитись у політичні питання, але – на боці Росії. До того ж – заподіювати шкоду агентству як провідній світовій інституції з ядерної безпеки, імідж якої й так вже доволі сумнівний через відсутність адекватної реакції на акти ядерного тероризму, зокрема захоплення рашистами Запорізької АЕС", - додають у пресслужбі.



Єдиний спосіб прискорити візит експертів Міжнародного агентства з атомної енергії є їх чітка позиція щодо виведення військ РФ із території ЗАЕС та передача її контролю українській стороні.

Нагадаємо, Україна закликала ООН і МАГАТЕ знайти спосіб звільнити Запорізьку АЕС від окупантів.

МАГАТЕ намагається будь-що потрапити на ЗАЕС, щоб легітимізувати там окупантів і схвалити їхні дії.

Україна обвинуватила МАГАТЕ та його гендиректора Рафаеля Маріано Гроссі у заохоченні актів ядерного тероризму РФ в Україні, а також сприянні посиленню загроз ядерній безпеці світу.

Росія викрала 20 мешканців окупованого Енергодару, з них 11 - співробітники Запорізької АЕС.

30 квітня Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що російський Росатом хоче взяти під повне управління українську Запорізьку АЕС у захопленому Енергодарі.

23 травня росіяни в окупованому Енергодарі розстріляли співробітника Запорізької АЕС, він у лікарні.

У березні через обстріл загарбників на Запорізький АЕС спалахнула пожежа: горів учбово-тренувальний корпус, відключено третій енергоблок.

31 травня ми повідомляли, що на Запорізькій АЕС дислокується пів тисячі окупантів і зберігається багато вибухівки.

2 червня в пресслужбі Енергоатому спростували заяви про можливість відключення Запорізької АЕС.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що експерти контролюють рівень радіаційного фону в різних частинах зони відчуження, але на ЧАЕС зафіксували пошкодження споруд.

У перший тиждень червня Міжнародне агентство з атомної енергії вдруге за останні півтора місяця відвідує ЧАЕС.

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