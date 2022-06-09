Російські окупанти готують візит гендиректора МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, – Енергоатом
Російські окупанти активно готують візит Гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі на Запорізьку атомну електростанцію. Військові разом із представниками Росатому спілкуються з МАГАТЕ щодо організації приїзду
Про це інформує в телеграмі НАЕК "Енергоатом".
"Що може принести візит самого Гендиректора або його представників на ЗАЕС? Вочевидь, лише одне – в очах світової спільноти легітимізувати окупацію станції, спричинену перебуванням там ядерних терористів. Щоб МАГАТЕ, приїхавши, зафіксувало безпечний радіаційний фон і контроль над ядерними матеріалами, схвалило стан ядерної та радіаційної безпеки й загалом наголосило б, що зараз на АЕС усе гаразд. Мовляв, всі решта питань – вони політичні, а МАГАТЕ політикою не займається", - коментують виклик рашистів Міжнародного агентства з атомної енергії в Енергоатомі.
Державне підприємство наголошує, що агентство прийнявши запрошення окупантів прийме й рашистську владу. Відомо, що Україна на ЗАЕС не запрошувала МАГАТЕ, найперше – з міркувань безпеки.
"Приїхати на ЗАЕС через Росію і потім Крим або інші тимчасово окуповані українські території під охороною російських військових без волі України?! Це означало б – ігнорувати міжнародне право, таки втрутитись у політичні питання, але – на боці Росії. До того ж – заподіювати шкоду агентству як провідній світовій інституції з ядерної безпеки, імідж якої й так вже доволі сумнівний через відсутність адекватної реакції на акти ядерного тероризму, зокрема захоплення рашистами Запорізької АЕС", - додають у пресслужбі.
Єдиний спосіб прискорити візит експертів Міжнародного агентства з атомної енергії є їх чітка позиція щодо виведення військ РФ із території ЗАЕС та передача її контролю українській стороні.
- Нагадаємо, Україна закликала ООН і МАГАТЕ знайти спосіб звільнити Запорізьку АЕС від окупантів.
- МАГАТЕ намагається будь-що потрапити на ЗАЕС, щоб легітимізувати там окупантів і схвалити їхні дії.
- Україна обвинуватила МАГАТЕ та його гендиректора Рафаеля Маріано Гроссі у заохоченні актів ядерного тероризму РФ в Україні, а також сприянні посиленню загроз ядерній безпеці світу.
- Росія викрала 20 мешканців окупованого Енергодару, з них 11 - співробітники Запорізької АЕС.
- 30 квітня Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що російський Росатом хоче взяти під повне управління українську Запорізьку АЕС у захопленому Енергодарі.
- 23 травня росіяни в окупованому Енергодарі розстріляли співробітника Запорізької АЕС, він у лікарні.
- У березні через обстріл загарбників на Запорізький АЕС спалахнула пожежа: горів учбово-тренувальний корпус, відключено третій енергоблок.
- 31 травня ми повідомляли, що на Запорізькій АЕС дислокується пів тисячі окупантів і зберігається багато вибухівки.
- 2 червня в пресслужбі Енергоатому спростували заяви про можливість відключення Запорізької АЕС.
- Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що експерти контролюють рівень радіаційного фону в різних частинах зони відчуження, але на ЧАЕС зафіксували пошкодження споруд.
- У перший тиждень червня Міжнародне агентство з атомної енергії вдруге за останні півтора місяця відвідує ЧАЕС.
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