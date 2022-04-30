Росатом намагається взяти під повний контроль Запорізьку АЕС, – МАГАТЕ

Про це йдеться на сайті МАГАТЕ.

Зазначається, що на ЗАЕС спрямовано групу з восьми фахівців Росатому, які вимагають від керівництва "щоденних звітів щодо конфіденційних питань".

Окупанти вимагають звіти, пов'язані з адмініструванням та управлінням, технічним обслуговуванням та ремонтом, охороною та контролем доступу, а також поводженням з ядерним паливом.

У МАГАТЕ повідомили, що персонал станції працює "під неймовірним тиском".

У своїй підсумковій доповіді про ядерну безпеку, безпеку та гарантії в Україні, яка була оприлюднена вчора, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі сказав, що ситуація в Запоріжжі "продовжує залишатися складною та потребує постійної уваги через присутність російських сил і персоналу «Росатому» на об’єкті під час роботи, управління залишається за українськими операторами".

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що експерти контролюють рівень радіаційного фону в різних частинах зони відчуження, але на ЧАЕС зафіксували пошкодження споруд

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