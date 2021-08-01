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Безпілотник атакував танкер біля узбережжя Оману, є загиблі

1 серпня, 2021 неділя
13:49
Світ Танкер Mercer Street

Внаслідок атаки дрона на танкер біля узбережжя Оману загинули дві людини

Про це повідомляє Радіо Свобода.  

Про загибель двох людей, внаслідок атаки безпілотника на танкер, яким управляє компанія з Ізраїлю, заявили Військово-морські сили США. 

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід наголосив, що інцидент заслуговує жорсткої відповіді та назвав Іран експортером тероризму, руйнування і нестабільності. 

Водночас, Тегеран свою причетність до нападу відкидає.

"Такими звинуваченнями Ізраїль має на меті відвернути увагу від фактів, вони – безпідставні", – сказав представник МЗС Ірану Саїд Хатібзаде.

ВМС США повідомили, що авіаносець USS Ronald Reagan та есмінець USS Mitscher супроводжують танкер Mercer Street, що йде під прапором Ліберії і належить Японії, до безпечного порту.

Керує танкером лондонська компанія Zodiac Maritime, яка є частиною Zodiac Group ізраїльського мільярдера Еяла Офера.

Танкер Mercer Street без вантажу рухався з Дар-ес-Саламу в Танзанії до Фуджейри в Об’єднаних Арабських Еміратах, коли був атакований. Державне інформаційне агентство Оману заявило, що напад стався за межами його територіальних вод.

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