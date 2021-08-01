Безпілотник атакував танкер біля узбережжя Оману, є загиблі
Внаслідок атаки дрона на танкер біля узбережжя Оману загинули дві людини
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Про загибель двох людей, внаслідок атаки безпілотника на танкер, яким управляє компанія з Ізраїлю, заявили Військово-морські сили США.
Міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід наголосив, що інцидент заслуговує жорсткої відповіді та назвав Іран експортером тероризму, руйнування і нестабільності.
Водночас, Тегеран свою причетність до нападу відкидає.
"Такими звинуваченнями Ізраїль має на меті відвернути увагу від фактів, вони – безпідставні", – сказав представник МЗС Ірану Саїд Хатібзаде.
ВМС США повідомили, що авіаносець USS Ronald Reagan та есмінець USS Mitscher супроводжують танкер Mercer Street, що йде під прапором Ліберії і належить Японії, до безпечного порту.
Керує танкером лондонська компанія Zodiac Maritime, яка є частиною Zodiac Group ізраїльського мільярдера Еяла Офера.
Танкер Mercer Street без вантажу рухався з Дар-ес-Саламу в Танзанії до Фуджейри в Об’єднаних Арабських Еміратах, коли був атакований. Державне інформаційне агентство Оману заявило, що напад стався за межами його територіальних вод.
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