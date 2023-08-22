"Безповоротні втрати": у Defense Express назвали приблизну кількість ракетоносців Ту-22, які ще залишилися в РФ
У Росії є ще приблизно 60 бомбардувальників Ту-22М3, з них - в робочому стані - 20-30 літаків. Також окупанти не можуть відновити їх виробництво
Про це розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі Еспресо.
"Що стосується Ту-22М3 - вони втрачаються безповоротно. Можливостей щодо відновлення цих літаків у них немає. Технологія виробництва і коопераційні зв'язки втрачені. Окупанти говорять про те, що в арсеналах до 60 подібних бомбардувальників", - сказав він.
Рябих зазначив, що режим їх використання говорить про те, що більшість з них в достатньо поганому технічному стані.
"Те, що було вражено останніми днями - це бойові літаки, які готувались до злету, були заправлені і перебували в місцях дислокації, готові до використання в злочинах. Фахівці оцінюють, що в робочому стані приблизно двох-трьох десятків. Тепер їх стало на 2 літаки щонайменше менше", - підсумував експерт.
- Раніше російський телеграм-канал Baza повідомив, що на територію військової частини у Калузькій області залетів невідомий безпілотник, який вибухнув над злітно-посадковою смугою. Українська розвідка заявляє, що на російському аеродромі Шайковка внаслідок атаки дрона пошкоджено щонайменше один літак, проте влада РФ це приховує.
- ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці писали, що протягом останніх кількох днів координовані ГУР диверсанти знешкодили п’ять російських літаків, в тому числі і стратегічні бомбардувальники.
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