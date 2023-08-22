"Безповоротні втрати": у Defense Express назвали приблизну кількість ракетоносців Ту-22, які ще залишилися в РФ

Про це розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі Еспресо.

"Що стосується Ту-22М3 - вони втрачаються безповоротно. Можливостей щодо відновлення цих літаків у них немає. Технологія виробництва і коопераційні зв'язки втрачені. Окупанти говорять про те, що в арсеналах до 60 подібних бомбардувальників", - сказав він.

Рябих зазначив, що режим їх використання говорить про те, що більшість з них в достатньо поганому технічному стані.

"Те, що було вражено останніми днями - це бойові літаки, які готувались до злету, були заправлені і перебували в місцях дислокації, готові до використання в злочинах. Фахівці оцінюють, що в робочому стані приблизно двох-трьох десятків. Тепер їх стало на 2 літаки щонайменше менше", - підсумував експерт.