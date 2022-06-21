Безробітні, які перебуватимуть за кордоном більш ніж 30 днів під час війни, втратять свій статус і виплати

Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами прем'єра, уряд запускає реформу всієї сфери зайнятості, щоб в умовах повномасштабної війни "мобілізувати всі можливі ресурси для перемоги над російськими окупантами", зокрема й організувати роботу в тилу.

Як зазначив Шмигаль, у рамках цієї реформи уряд затвердить документ, який передбачає, що офіційно зареєстрованих безробітних, які протягом 30 днів не були працевлаштовані, залучатимуть до суспільно корисних робіт: розбору завалів, будівництва захисних споруд, благоустрою, ремонтних чи сільськогосподарських робіт. Що саме потрібно робити, визначатиме місцева влада.

Кожному залученому до суспільно корисних робіт держава сплачуватиме зарплату в розмірі мінімальної.

"Ми фактично усуваємо можливість, коли люди могли отримувати кошти від держави та відмовлятися від запропонованої роботи. В умовах воєнного часу в держави немає для цього ресурсів. Усі мають або воювати й захищати Батьківщину, або працювати на перемогу й для фронту", – аргументував таке рішення Шмигаль.

Він додав, що уряд також ухвалить рішення, згідно з яким безробітні, що перебувають за кордоном довше, ніж місяць, втрачатимуть свій статус та, відповідно, передбачені ним виплати.

"Окремо варто наголосити, що статус та виплати по безробіттю відтепер втрачаються, якщо людина перебуває за кордоном більше 30 днів під час воєнного стану", – сказав прем'єр.