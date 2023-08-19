Безсмертний про війну в Україні: Це складова дуже серйозної геополітичної ситуації
Дипломат Роман Безсмертний зазначив, що більшість партнерів, які допомагають Україні, визначають російсько-українську війну як регіональний, локальний конфлікт, ставлячи його в один ряд з іншими
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Завдяки Китаю, Індії, Ірану, Бразилії й багатьом іншим міжнародним гравцям Росія у великій мірі відновила свій експортний потенціал. Це означає, що Росія має внутрішній ресурс капіталу для ведення війни. І доказом цього є те, що на лінії фронту йде збільшення кількості артилерійських обстрілів, використання безпілотників, авіації, відбуваються ракетні обстріли України й так далі. Треба розуміти, що це трапилося не тільки тому, що Китай чи Індія, чи інші країни платять тверду валюту за постачання вуглеводнів. А це сталося ще й через те, що у тому числі Китай та Іран постачають відповідні комплектуючі та військову техніку, озброєння і таке інше", - пояснив дипломат.
Роман Безсмертний додав, що у безпілотниках, які вироблені вже у Російській Федерації, української розвідкою нараховано до 30 комплектуючих з різних країн світу. Тобто, через треті країни у РФ вже налагоджено відповідне постачання.
"Але навіть за такої ситуації паралельно розвивається політичний трек, який пов'язаний з переговорним процесом. А якщо до цього додати ще зростаючий вплив Китаю у тихоокеанському регіоні, на Африканському континенті, то все це витягує на дуже серйозну геополітичну ситуацію. Очевидно, що війна в Україні - це складова цієї геополітичної ситуації, саме на це треба сьогодні найбільше звертати увагу та визначати основний акцент. Більшість партнерів, які допомагають Україні, визначають російсько-українську війну як регіональний, локальний конфлікт. Це означає, що він стоїть в одному ряду з іншими. Ця війна трактується не так, як українці її бачать, як війну цивілізованого світу проти зла, як глобальну війну, а трактується як локальна війна. Щобільше, якщо взяти основну тенденцію на полі примирення, перше завдання, яке вирішується, – ще більша локалізація, тобто замикання війни винятково у рамках російсько-українських стосунків", - зауважив Безсмертний.
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