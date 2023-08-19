Міллі розповів, якою бачить перемогу у війні з РФ для України та Заходу
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі пояснив, якою бачить перемогу у війні з РФ для України та Заходу
Про це Міллі сказав у інтерв'ю The Washington Post.
Таким чином американський генерал відповів на запитання, чи зможе Україна перемогти у війні з РФ.
"Все залежить від того, що ви розумієте під словом "перемогти". Для України це — екзистенційна сутичка. Це боротьба за виживання. А для Європи, світу та Сполучених Штатів, головне — це правила. Путін пішов у лобову атаку на правила міжнародного порядку, які існували вісім десятиліть, з кінця Другої світової війни", - зазначив Міллі.
Він наголосив, що для перемоги над РФ знадобиться багато зусиль та часу.
"Якщо кінцева мета - Україна як вільна, незалежна, суверенна країна з територією, що залишається в недоторканності, то для досягнення цієї мети знадобиться суттєвий рівень зусиль. Ця війна, що зараз іде — це довга, дуже складна війна з великою кількістю жертв. Цих цілей можна досягти військовим шляхом. На це знадобиться багато часу. Але можна, напевно, досягти їх і якимись дипломатичними методами", - переконаний Міллі.
Марк Міллі обіймає посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів США з 2019 року. Восени його на цьому посту замінить Чарльз Браун.
- 1 квітня Марк Міллі заявив, що перемога України у війні проти Росії у 2023 році є малоймовірною, хоч і не сказав, що "цього не можна зробити".
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