Про це Міллі сказав у інтерв'ю The Washington Post.

Таким чином американський генерал відповів на запитання, чи зможе Україна перемогти у війні з РФ.

"Все залежить від того, що ви розумієте під словом "перемогти". Для України це — екзистенційна сутичка. Це боротьба за виживання. А для Європи, світу та Сполучених Штатів, головне — це правила. Путін пішов у лобову атаку на правила міжнародного порядку, які існували вісім десятиліть, з кінця Другої світової війни", - зазначив Міллі.

Він наголосив, що для перемоги над РФ знадобиться багато зусиль та часу.

"Якщо кінцева мета - Україна як вільна, незалежна, суверенна країна з територією, що залишається в недоторканності, то для досягнення цієї мети знадобиться суттєвий рівень зусиль. Ця війна, що зараз іде — це довга, дуже складна війна з великою кількістю жертв. Цих цілей можна досягти військовим шляхом. На це знадобиться багато часу. Але можна, напевно, досягти їх і якимись дипломатичними методами", - переконаний Міллі.

Марк Міллі обіймає посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів США з 2019 року. Восени його на цьому посту замінить Чарльз Браун.