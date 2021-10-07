Безугла: Спецслужби РФ могли знати про спецоперацію щодо "вагнерівців" за кілька місяців до її зриву

Про це заявила голова ТСК, народний депутат з фракції “Слуга народу” Мар’яна Безугла, передає Укрінформ.

“Було опрацьовано з нашими розвідувальними органами і ми отримали інформацію від розвідувального співтовариства, яка потенційно підтверджує, що російські спецслужби могли знати про спеціальні заходи, які проводились з українського боку уже з травня 2020 року як мінімум. І відповідно якщо деталізувати, то це ГРУ ГШ (Головне розвідувальне управління Генерального штабу — ред.) з липня, а ФСБ РФ (Федеральна служба безпеки — ред.) з травня 2020 року. Тобто певні докази були надані, ці докази є закритими, тобто я не можу коментувати”, - заявила вона.

На запитання, чи володіє слідча комісія інформацією про те, хто і коли з української сторони дав розпорядження про перенесення чи призупинення спецоперації, Безугла зауважила: "ТСК отримала цю інформацію. При цьому є певні дані, які співпадають з різних джерел, є певні дані, які ще мають бути перевірені, викликають питання, але це інформація закрита і я не можу її називати".

У свою чергу, на запитання щодо конкретних прізвищ, вона підтвердила, що прізвища відомі.

"Звичайно, різні прізвища називались, різна інформація є наразі в Тимчасовій слідчій комісії. Всі матеріали ТСК будуть відповідно відпрацьовані, відповідно класифіковані, тобто деякі закриті, деякі будуть оприлюднені і стануть надбанням парламенту", - сказала Безугла.

Натомість журналіст Юрій Бутусов, який доповідав на засіданні ТСК, зазначив, що розповів депутатам про нові дані щодо спрецоперації.

"У мене є нові дані, які я хотів би повідомити, і я вважаю це важливо. Є конкретні документи, з якими мені вдалося ознайомитись… Я вважаю, що підстави вважати їх достовірними є і я зміг перевірити зміст і відповідність цих документів фактам. Що це за документи, яким, я вважаю, слідча комісія має надати оцінку? Це передусім план спецоперації по захопленню російських терористів. Я стверджую, що цей план операції був підготовлений 22 червня 2020 року. 1 липня 2020 року за візою начальника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурби цей план поступив до міністра оборони України Андрія Тарана. І Андрій Таран санкціонував, підписав план по захопленню російських терористів. На жаль, слідча комісія не дала жодної оцінки цим документам", - заявив Бутусов.

Також він наголосив, що наразі вкрай важливо з’ясувати чому наказ про початок спецоперації існує, а про її перенесення чи скасування - відсутній.

"Я стверджую, що існує документ за підписом міністра оборони України, де повністю розписаний план спецоперації і він затверджений міністром. Дуже важливо встановити чому план операції по захопленню терористів санкціонований, на це є письмовий наказ, а перенос операції, який призвів до провалу, чомусь письмово ніхто не оформляв, чомусь ніхто не віддав наказ, ніхто не розписався", - наголосив Бутусов.

Нагадаємо, "слуги народу" перервали засідання ТСК з Вагнергейту під час якого ексголова ГУР Василь Бурба давав свідчення щодо вказівки перенести спецоперацію.

Також голова ТСК з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб проти суверенітету України Мар'яна Безугла заявила, що спецслужби РФ "могли відслідкувати" частину заходів України щодо спецоперації по "вагнерівцям" і почали вести дезінформаційну активність. На запитання, чи отримали члени ТСК нові дані від Бутусова, Безугла зауважила: "Бутусов не надавав ТСК жодних документів".

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