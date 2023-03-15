Про це Олсбю Ройзеланд написала в Instagram.

За її словами, на заключному етапі Кубка світу-2022/23 у норвезькому Голменколлені, який відбудеться з 16 до 19 березня, вона востаннє вийде на старт.

"Все хороше колись закінчується. Принаймні мої біатлонні дні добігають кінця. Гонки в Голменколлені в найближчі вихідні стануть останніми для мене. Це рішення було ухвалене не вчора. Я думала про це давно і відчувала це протягом усього сезону. Я вважаю, що час настав", - заявила Олсбю Ройзеланд.

32–річна Марте Олсбю Ройзеланд є 13-разововю чемпіонкою світу та рекордсменкою за кількістю золотих нагород ЧС серед жінок. Норвежка такоє є триразовою олімпійською чемпіонкою та володаркою Кубка світу-2021/22.