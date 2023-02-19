Про це повідомляє Еспресо.TV.

У неділю, 19 лютого, Бьо на дистанції 15 км заробив три штрафних кола та виграв бронзову медаль. Золото здобув швед Себастьян Самуельссон, який не припустився жодного промаху. Ще один представник Швеції Мартін Понсілуома з двома незакритими мішенями отримав срібло.

Таким чином, Йоганнес Тінгнес Бьо не зміг побити рекорд за кількістю золотих медалей на одному ЧС. Стільки ж перемог на одному турнірі здобували німкеня Лаура Дальмаєр та норвежка Марте Олсбю Ройзеланд.

На рахунку Бьо в Обергофі, окрім сьогоднішньої бронзи, золото у спринті, персьюті, індивідуалці, змішаній естафеті, сингл-міксті та срібло у класичній естафеті.

Найкращим з українців у мас-старті став Дмитро Підручний, який з чотирма колами штрафу посів 23-тє місце, Антон Дудченко з трьома промахами прийшов до фінішу 25-м.

Таким чином, найкращим результатом збірної України на чемпіонаті світу - 2023 виявилося п'яте місце Підручного у спринті.

Чемпіона світу - 2023

Обергоф, Німеччина

19 лютого

Чоловіки. Мас-старт, 15 км

1. Себастьян Самуельссон (Швеція) - 36.42,8 (0 штрафних кіл)

2. Мартін Понсілуома (Швеція) - відставання 9,6 (2)

3. Йоганнес Тінгнес Бьо (Норвегія) +38,8 (3)

23. Дмитро Підручний (Україна) +3.05,7 (4)

25. Антон Дудченко (Україна) +3.10,6 (3)