Біатлон: Бьо у мас-старті не зміг побити рекорд, Україна завершила ЧС-2023 без медалей
Норвежець Йоганнес Тінгнес Бьо став третім у гонці з масовим стартом та не зміг побити рекорд за кількістю золотих медалей на одному чемпіонаті світу з біатлону
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У неділю, 19 лютого, Бьо на дистанції 15 км заробив три штрафних кола та виграв бронзову медаль. Золото здобув швед Себастьян Самуельссон, який не припустився жодного промаху. Ще один представник Швеції Мартін Понсілуома з двома незакритими мішенями отримав срібло.
Таким чином, Йоганнес Тінгнес Бьо не зміг побити рекорд за кількістю золотих медалей на одному ЧС. Стільки ж перемог на одному турнірі здобували німкеня Лаура Дальмаєр та норвежка Марте Олсбю Ройзеланд.
На рахунку Бьо в Обергофі, окрім сьогоднішньої бронзи, золото у спринті, персьюті, індивідуалці, змішаній естафеті, сингл-міксті та срібло у класичній естафеті.
Найкращим з українців у мас-старті став Дмитро Підручний, який з чотирма колами штрафу посів 23-тє місце, Антон Дудченко з трьома промахами прийшов до фінішу 25-м.
Таким чином, найкращим результатом збірної України на чемпіонаті світу - 2023 виявилося п'яте місце Підручного у спринті.
Чемпіона світу - 2023
Обергоф, Німеччина
19 лютого
Чоловіки. Мас-старт, 15 км
1. Себастьян Самуельссон (Швеція) - 36.42,8 (0 штрафних кіл)
2. Мартін Понсілуома (Швеція) - відставання 9,6 (2)
3. Йоганнес Тінгнес Бьо (Норвегія) +38,8 (3)
23. Дмитро Підручний (Україна) +3.05,7 (4)
25. Антон Дудченко (Україна) +3.10,6 (3)
- 11 лютого українець Дмитро Підручний фінішував п'ятим у спринті та показав найкращий результат збірної України на чемпіонаті світу - 2023.
- 12 лютого Підручний фінішував восьмим у гонці переслідування.
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