Біатлон: Підручний у другій поспіль гонці на ЧС фінішував у топ-10
У неділю, 12 лютого, українець Дмитро Підручний фінішував восьмим у гонці переслідування на чемпіонаті світу з біатлону
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У неділю, 12 лютого, на чемпіонаті світу в Обрегофі відбулася чоловіча гонка переслідування. Дмитро Підручний продемонстрував у спринті найкращий результат збірної України в сезоні та йшов на дистанцію 12,5 км п'ятим. Від чемпіона світу Йоганнеса Тінгнеса Бьо з Норвегії українець відставав на 53 сек.
Підручний припустився двох промахів на третьому вогневому рубежі та скотився на восьм позицію. Його результат знову виявився найкращим серед представників збірної України.
Третє поспіль золото на ЧС-2023 здобув Йоаганнес Тінгнес Бьо, який також переміг у складі збірної Норвегії у змішаній естафеті. Срібло виграв норвежець Стурла Гольм Легрейд, бронзу отримав швед Себастьян Самуельссон.
Чемпіонат світу-2023
Обрегоф, Німеччина
12 лютого
Чоловіки. Гонка переслідування, 12,5 км
1. Йоганнес Тінгнес Бьо (Норвегія) - 33.34,5 (0 штрафних кіл)
2. Стурла Гольм Легрейд (Норвегія) - відставання +1.11,2 (0)
3. Себастьян Самуельссон (Швеція) +1.54,1 (2)
8. Дмитро Підручний (Україна) +2.52,0 (2)
20. Антон Дудченко (Україна) +3.59,2 (2)
39. Артем Прима (Україна) +5.35,9 (4)
40. Богдан Цимбал (Україна) +5.38,8 (4)
- 11 лютого українець Дмитро Підручний фінішував п'ятим у спринті та показав найкращий результат збірної України на чемпіонаті світу - 2023 з біатлону.
- 12 лютого українка Юлія Джима піднялася у гонці переслідування з 29-ї на 14-ту позицію.
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