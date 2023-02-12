Біатлон: Підручний у другій поспіль гонці на ЧС фінішував у топ-10

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У неділю, 12 лютого, на чемпіонаті світу в Обрегофі відбулася чоловіча гонка переслідування. Дмитро Підручний продемонстрував у спринті найкращий результат збірної України в сезоні та йшов на дистанцію 12,5 км п'ятим. Від чемпіона світу Йоганнеса Тінгнеса Бьо з Норвегії українець відставав на 53 сек.

Підручний припустився двох промахів на третьому вогневому рубежі та скотився на восьм позицію. Його результат знову виявився найкращим серед представників збірної України.

Третє поспіль золото на ЧС-2023 здобув Йоаганнес Тінгнес Бьо, який також переміг у складі збірної Норвегії у змішаній естафеті. Срібло виграв норвежець Стурла Гольм Легрейд, бронзу отримав швед Себастьян Самуельссон.

Чемпіонат світу-2023

Обрегоф, Німеччина

12 лютого

Чоловіки. Гонка переслідування, 12,5 км

1. Йоганнес Тінгнес Бьо (Норвегія) - 33.34,5 (0 штрафних кіл)

2. Стурла Гольм Легрейд (Норвегія) - відставання +1.11,2 (0)

3. Себастьян Самуельссон (Швеція) +1.54,1 (2)

8. Дмитро Підручний (Україна) +2.52,0 (2)

20. Антон Дудченко (Україна) +3.59,2 (2)

39. Артем Прима (Україна) +5.35,9 (4)

40. Богдан Цимбал (Україна) +5.38,8 (4)

Johannes, the great! ????????



That's it, that's the tweet. What an incredible performance. Pursuit World Champion for the first time in his career.



Watch all competitions live on https://t.co/bk5aBBso9Q and follow along on the Official IBU App! ????#oberhof23 pic.twitter.com/tXo3e8DFvF — BMW IBU World Championships Biathlon (@IBU_WC) February 12, 2023