Біатлон: Джима здійснила прорив на 15 позицій у гонці переслідування на ЧС-2023
На чемпіонаті світу з біатлону українка Юлія Джима піднялася у гонці переслідування з 29-ї на 14-ту позицію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У неділю, 12 лютого, на чемпіонаті світу в Обергофі (Німеччина) відбулася гонка переслідування. У ній найвигідніша серед українок позиція була у Юлії Джими, яка фінішувала у спринті 29-ю та відправлялася на дистанцію 10 км через 1 хв 40 сек після переможниці Деніз Геррманн-Вік. Олена Білосюк стартувала через 2,15 хв, Анастасія Меркушина - за 2,17 хв після німкені.
Джимі вдалося суттєво покращувати результат. Вона заробила лише одне штрафне коло та піднялася на 14-ту позицію. Білосюк скотилася на 48-му, Меркушина - на 49-ту позицію.
Чемпіонкою світу в пасьюті стала Жюлья Сімон з Франції, яка розпочала гонку 10-ю та з одним промахом вийшла на перше місце. Срібло здобула Деніз Германн-Вік, бронзу - норвежка Марте Олсбю Ройзеланд.
Чемпіонат світу - 2023
Обергоф, Німеччина
12 лютого
Жінки, гонка переслідування, 10 км
1. Жюлья Сімон (Франція) - 32.00,8 (1 штрафне коло)
2. Деніз Геррманн-Вік (Німеччина) - відставання +27,0 (4)
3. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія) +37,3 (3)
14. Юлія Джима (Україна) +1.44,9 (1)
48. Олена Білосюк (Україна) +4.56,8 (4)
49. Анастасія Меркушина (Україна) +4.57,1 (2)
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11 лютого українець Дмитро Підручний фінішував п'ятим у спринті та показав найкращий результат збірної України на чемпіонаті світу - 2023 з біатлону.
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