Про це повідомляє Еспресо.TV.

У неділю, 12 лютого, на чемпіонаті світу в Обергофі (Німеччина) відбулася гонка переслідування. У ній найвигідніша серед українок позиція була у Юлії Джими, яка фінішувала у спринті 29-ю та відправлялася на дистанцію 10 км через 1 хв 40 сек після переможниці Деніз Геррманн-Вік. Олена Білосюк стартувала через 2,15 хв, Анастасія Меркушина - за 2,17 хв після німкені.

Джимі вдалося суттєво покращувати результат. Вона заробила лише одне штрафне коло та піднялася на 14-ту позицію. Білосюк скотилася на 48-му, Меркушина - на 49-ту позицію.

Чемпіонкою світу в пасьюті стала Жюлья Сімон з Франції, яка розпочала гонку 10-ю та з одним промахом вийшла на перше місце. Срібло здобула Деніз Германн-Вік, бронзу - норвежка Марте Олсбю Ройзеланд.

Чемпіонат світу - 2023

Обергоф, Німеччина

12 лютого

Жінки, гонка переслідування, 10 км

1. Жюлья Сімон (Франція) - 32.00,8 (1 штрафне коло)

2. Деніз Геррманн-Вік (Німеччина) - відставання +27,0 (4)

3. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія) +37,3 (3)

14. Юлія Джима (Україна) +1.44,9 (1)

48. Олена Білосюк (Україна) +4.56,8 (4)

49. Анастасія Меркушина (Україна) +4.57,1 (2)