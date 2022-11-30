Біатлон: українки провалили стартову гонку Кубка світу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Перший етап Кубка світу проходить у фінському Контіолахті. Найкраще дистанцію у 15 км пройшла шведка Ганна Еберг. Дворазова олімпійська чемпіонка схибила тільки один раз.

Срібло у норвежки Інґрід Тандреволл, норвежка жодного разу не схибила, але прийшла на фініш пізніше ніж Еберг на 36,5 секунд. Ліза Вітоцці - третя.

Найкращий результат серед українок показала Дар'я Блашко, який з двома промахами фінішувала 51-ю, вона відстала на 5,56 хвилини.

Анна Кривонос - 74 місце, а Олена Білосюк - 80.

Кубок світу

1-й етап. Контіолахті (Фінляндія)

Жінки. Індивідуальна гонка, 15 км

30 листопада

1. Ганна Еберг (Швеція, 0+0+0+1) 43:53.8

2. Інґрід Тандреволл (Норвегія, 0+0+0+0) +36.5

3. Ліза Вітоцці (Італія, 1+0+0+0) +39.7

4. Ванесса Фоґт (Німеччина, 0+0+0+0) +1:00.5

5. Жулья Сімон (Франція, 0+0+0+1) +1:11.9

...

51. Дар'я Блашко (Україна, 1+0+0+1) +5:56.3

74. Анна Кривонос (Україна, 1+1+2+0) +8:08.2

80. Олена Білосюк (Україна, 0+2+0+2) +9.20.7

Дивіться також: Біатлон: розклад 1-го етапу Кубка світу

29 листопада олімпійська чемпіонка Віта Семеренко заявила, що інформація про завершення нею кар'єри не відповідає дійсності.

У фінському Контіолахті чоловічою індивідуальною гонкою на 20 км стартував новий сезон Кубка світу з біатлону.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb