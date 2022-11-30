Біатлон: українки провалили стартову гонку Кубка світу
Жодна з українок не фінішувала у топ-50 індивідуальної гонки 1-го етапу Кубка світу з біатлону
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Перший етап Кубка світу проходить у фінському Контіолахті. Найкраще дистанцію у 15 км пройшла шведка Ганна Еберг. Дворазова олімпійська чемпіонка схибила тільки один раз.
Срібло у норвежки Інґрід Тандреволл, норвежка жодного разу не схибила, але прийшла на фініш пізніше ніж Еберг на 36,5 секунд. Ліза Вітоцці - третя.
Найкращий результат серед українок показала Дар'я Блашко, який з двома промахами фінішувала 51-ю, вона відстала на 5,56 хвилини.
Анна Кривонос - 74 місце, а Олена Білосюк - 80.
Кубок світу
1-й етап. Контіолахті (Фінляндія)
Жінки. Індивідуальна гонка, 15 км
30 листопада
1. Ганна Еберг (Швеція, 0+0+0+1) 43:53.8
2. Інґрід Тандреволл (Норвегія, 0+0+0+0) +36.5
3. Ліза Вітоцці (Італія, 1+0+0+0) +39.7
4. Ванесса Фоґт (Німеччина, 0+0+0+0) +1:00.5
5. Жулья Сімон (Франція, 0+0+0+1) +1:11.9
...
51. Дар'я Блашко (Україна, 1+0+0+1) +5:56.3
74. Анна Кривонос (Україна, 1+1+2+0) +8:08.2
80. Олена Білосюк (Україна, 0+2+0+2) +9.20.7
Дивіться також: Біатлон: розклад 1-го етапу Кубка світу
- 29 листопада олімпійська чемпіонка Віта Семеренко заявила, що інформація про завершення нею кар'єри не відповідає дійсності.
- У фінському Контіолахті чоловічою індивідуальною гонкою на 20 км стартував новий сезон Кубка світу з біатлону.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.7
Купівля 39.7Продаж 40.38
-
EUR
Купівля 40.19Продаж 41.3
- Актуальне
- Важливе