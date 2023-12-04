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Bihus.Info виявив зв'язки позаштатних радників ОП із тендерами на відбудову житла

4 грудня, 2023 понедiлок
23:11
Суспільство вивіска Офіс президента України

Двоє людей, яких цьогоріч призначили позаштатними радниками в Офіс президента, пов’язані з низкою великих тендерів на відбудову зруйнованого РФ житла. Перемогу на згаданих тендерах здобували компанії з підставними або взагалі вигаданими працівниками

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Зокрема, Еліна Ельянова, яка стала позаштатною радницею очільника ОП Андрія Єрмака в травні 2023 року, значиться співвласницею компанії "Евентус Менеджмент". Її основний партнер – Ігор Хмельов, очільник низки фірм з орбіти групи "Приват" Ігоря Коломойського. Самого Хмельова ЗМІ називають близьким до партнера Коломойського Ігоря Палиці. А директоркою цієї фірми віднедавна стала Ганна Диріна із Дніпра. Її брат, Владислав, навесні 2023-го став співвласником будівельної компанії, яка мало не відразу після цього отримала державне замовлення на понад 600 млн грн. Це був підряд на відбудову сильно пошкодженого росіянами будинку в Ірпені. 

Як з'ясували раніше журналісти Bihus.Info, партнеркою Диріна в компанії стала організаторка весіль і дитячих свят, сам Дирін раніше займався дизайном, а впродовж останніх восьми років про нього нічого не було чути.

Під час розмови з авторами розслідування Ельянова заперечила причетність до історії з відбудовою будинку в Ірпені. Вона підтвердила, що знає Ганну Диріну і те, що в неї є брат, однак узагалі не знає, чим він займається, де живе та як виглядає.

Окрім Ельянової, у розслідуванні йдеться про Олександра Кочуріна, який у вересні значився в переліку радників з Офісу президента. Це колишній заступник мера Маріуполя Вадима Бойченка, якого місцеві ЗМІ називали наймолодшим членом команди мера. Кочурін раніше опікувався питаннями освіти й урбаністики, коментував реконструкцію об’єктів міста й інспектував їх. Водночас до робіт на двох таких об’єктах залучалася та сама місцева компанія. Вона ж отримувала різні підряди від місцевих комунальників. 

"Після початку повномасштабного вторгнення РФ про її власника якийсь час нічого не було чутно, аж поки з літа 2022-го його інша фірма, так само з Маріуполя, не почала системно отримувати держзамовлення на відбудову пошкоджених будинків на Київщині", – пишуть журналісти. 

При цьому, як з'ясували журналісти раніше, ця компанія в тендерній документації подавала перелік вигаданих працівників, а також, імовірно, пов’язана із заступником очільника ОП Ростиславом Шурмою. Журналісти стверджують, що з компанією укладали низку договорів без проведення конкурсів. 

Восени 2022 року Кочурін на своїй сторінці у фейсбуці заявив, що йде з посади і "рухається далі". Пізніше його помітили на фотографіях у новинах Київської облдержадміністрації щодо перебігу відбудови в області. Влітку 2023-го його почали титрувати як "радника міністра освіти з питань відновлення", а вже у вересні його ім’я з’явилося в переліку позаштатних радників одного із заступників (кого саме – невідомо) очільника ОП.

Кочурін не відповів журналістам ані телефоном, ані в месенджері, а його прізвище зникло з переліку радників, який Офіс президента надав для Bihus.Info в листопаді.

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