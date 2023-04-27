Про це повідомило оперативне командування "Північ" у фейсбуці.

З 06:53 до 07:06 зафіксували 20 прильотів по Середині-Буді унаслідок пусків ракет із гелікоптера. Унаслідок атаки одна людина отримала поранення нижніх кінцівок. Інформацію про пошкодження цивільної інфраструктури уточнюють.

З 09:25 до 09:40 було п'ять прильотів із міномета 120 мм у районі Бачівська.

З 11:05 до 11:15 зафіксували п'ять приходів із міномета 120 мм біля Українського.

З 09:20 до 10:15 росіяни 13 разів вгатили з міномета 120 мм у район Нової Гути.

З 11:00 до 11:10 нарахували чотири прильоти з міномета 120 мм поблизу Товстодубового.

З 11:03 до 11:10 зафіксували чотири приходи з міномета 120 мм у районі Баранівки.

З 11:10 до 11:20 росіяни чотири рази вистрілили з міномета 120 мм у район Нововасилівки.

З 12:20 до 12:35 було п'ять приходів зі ствольної артилерії в районі Кучерівки.

Інформація про втрати серед цивільних і пошкодження інфраструктури не надходила.