Били з артилерії, мінометів, гелікоптера та ракетами: росіяни від ранку обстріляли Сумщину 8 разів
Росіяни зранку 27 квітня 60 разів поцілили по Сумщині з артилерії, гелікоптера, мінометів і ракетами та поранили людину
Про це повідомило оперативне командування "Північ" у фейсбуці.
З 06:53 до 07:06 зафіксували 20 прильотів по Середині-Буді унаслідок пусків ракет із гелікоптера. Унаслідок атаки одна людина отримала поранення нижніх кінцівок. Інформацію про пошкодження цивільної інфраструктури уточнюють.
З 09:25 до 09:40 було п'ять прильотів із міномета 120 мм у районі Бачівська.
З 11:05 до 11:15 зафіксували п'ять приходів із міномета 120 мм біля Українського.
З 09:20 до 10:15 росіяни 13 разів вгатили з міномета 120 мм у район Нової Гути.
З 11:00 до 11:10 нарахували чотири прильоти з міномета 120 мм поблизу Товстодубового.
З 11:03 до 11:10 зафіксували чотири приходи з міномета 120 мм у районі Баранівки.
З 11:10 до 11:20 росіяни чотири рази вистрілили з міномета 120 мм у район Нововасилівки.
З 12:20 до 12:35 було п'ять приходів зі ствольної артилерії в районі Кучерівки.
Інформація про втрати серед цивільних і пошкодження інфраструктури не надходила.
- У ніч на 27 квітня п'ять разів обстріляли прикордоння Сумщини та пошкодили будинки й заклад освіти.
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