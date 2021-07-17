Білий дім розслідує інциденти з таємничим синдромом серед американських дипломатів у Відні

Про це повідомляє Голос Америки.

Адміністрація Джо Байдена розслідує недавню серію загадкових інцидентів, пов'язаних зі здоров'ям, про які інформували американські дипломати та інші державні службовці у Відні.

Деякі з симптомів аналогічні тим, про які вперше повідомили американські дипломати і розвідники, які працювали в 2016 - 2017 роках в Гавані. Остаточна причина цих симптомів, що розслідуються медичними працівниками Державного департаменту та інших структур, включаючи Пентагон і ЦРУ, поки не встановлена.

"У співпраці з нашими партнерами в уряді ми активно розслідуємо повідомлення про можливі непояснені інциденти зі здоров'ям серед співробітників посольства США у Відні. Всі працівники, які повідомили про симптоми, отримали негайне й належне медичне увагу і турботу", - заявили у Держдепі.

Дехто вважає, що незрозумілі травми, в тому числі пошкодження головного мозку, є результатом атак із застосуванням мікрохвильової або радіохвильової зброї. Однак, незважаючи на багаторічні дослідження, серед фахівців ще немає єдиної думки щодо того, що або хто може стояти за інцидентами, і чи є вони насправді нападами.

Ще після інавгурації президента Джо Байдена співробітники посольства США у Відні повідомили про загадкові симптоми.

Проблема, названа "гаванським синдромом", в зв'язку з тим, що перші випадки захворювання були виявлені серед персоналу посольства США на Кубі в 2016 році. У травні офіційні особи заявили, що зараз розслідуються щонайменше 130 справ про загадкові синдроми серед співробітників посольства США в Гавані.

Постраждалі від цього синдрому, повідомляли про головні болі, запаморочення і симптоми, пов'язані зі струсом мозку. Деяким з них було потрібно кілька місяців лікування. Деякі люди чули гучний шум перед раптовою появою симптомів.

Нагадаємо, 11 травня повідомлялося, що за ймовірними акустичними атаками проти американських дипломатів на Кубі і у Китаї можуть стояти співробітники Головного управління Генштабу РФ.

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