Білорусь ганебно пропустила 5 голів і програла Швейцарії у відборі на Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч провели на нейтральній території, у Сербії, але номінальним господарем була Білорусь. Швейцарія забила білорусам 5 голів: хет-триком відзначився Ренато Штеффен, ще по голу забили Граніт Джака та Зекі Амдуні.

У групі I за вихід на Євро-2024 також змагаються Косово, Ізраїль, Румунія та Андорра.

Євро-2024

Кваліфікація. 1-й тур

25 березня

Білорусь - Швейцарія 0:5

Голи: Штеффен, 4, 17, 29, Джака, 62, Амдуні, 65