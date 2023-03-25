Білорусь ганебно пропустила 5 голів і програла Швейцарії у відборі на Євро-2024
У 1-му турі відбіркового раунду Євро-2024 збірна Білорусі програла Швейцарії з рахунком 0:5
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч провели на нейтральній території, у Сербії, але номінальним господарем була Білорусь. Швейцарія забила білорусам 5 голів: хет-триком відзначився Ренато Штеффен, ще по голу забили Граніт Джака та Зекі Амдуні.
У групі I за вихід на Євро-2024 також змагаються Косово, Ізраїль, Румунія та Андорра.
Євро-2024
Кваліфікація. 1-й тур
25 березня
Білорусь - Швейцарія 0:5
Голи: Штеффен, 4, 17, 29, Джака, 62, Амдуні, 65
- 25 березня у 1-му турі відбіркового раунду Євро-2024 збірна Шотландії розгромно перемогла Кіпр.
- В іншому матчі збірна Вірменії, яку очолює Олександр Петраков, поступилась Туреччині.
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